النظام السوري يتكبد خسائر كبيرة في ريف دمشق

«إيلاف» من لندن: يتكبد النظام السوري خسائركبيرة في ريف دمشق ولا يستطيع حسم المعارك هناك مع استمرار قصفه الكثيف على مناطق المعارضة.

وتواصلت العمليات العسكرية اليوم في الغوطة الشرقية بريف دمشق، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بالتزامن مع معارك في منطقة المرج.

وأكدت مصادر متطابقة أن قتلى وجرحى سقطوا جراء قصف مدفعي وصاروخي طال مناطق دوما وحرستا وعربين ومديرا ومسرابا في الغوطة.

ولفتت المصادر الى نشوب معارك عنيفة بين مقاتلي المعارضة المسلحة وجيش النظام على جبهة الزريقية في منطقة المرج بالغوطة الشرقية..

وأسفرت المعارك عن مقتل 15 من جيش النظام.

وتحدثت المصادر أن جيش النظام استهدف مواقع للمعارضة المسلحة في حرستا والنشابية ومحور جوبر عين ترما وعربين ومديرا ومحيط بيت سوى.

واشارت مصادر مؤيدة للنظام الى أن قوات النظام تصدت لهجوم شنته المعارضة المسلحة على محور الزريقية وتمكن من قتل وإصابة عدد من المعارضين .

وتشهد الغوطة الشرقية تكثيفت في العمليات العسكرية وتدهور في الأوضاع الإنسانية.

كما شن جيش النظام اليوم هجوماً بهدف فك الحصار عن إدارة المركبات بمنطقة حرستا بالغوطة الشرقية, وسط عمليات قصف ومعارك عقب استقدام النظام تعزيزات عسكرية للمنطقة.

وأكدت مصادر معارضة أن معارك دارت بين مقاتلي المعارضة المسلحة وجيش النظام في محيط ادارة المركبات مع محاولات تقدم للنظام بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف.

فيما تحدثت مصادر مؤيدة أن جيش النظام وحلفاؤه شنوا هجوما باتجاه فك الحصار عن "إدارة المركبات" وسيطروا على بعض الأبنية شرق مبنى المحافظة في حرستا شمال شرق دمشق وسط قصف مدفعي وصاروخي وجوي مركز طال نقاط تمركز المعارضة في المنطقة.

واشارت المصادر الى أن سلاح الجو استهدف النقاط الأمامية للمسلحين، مع استمرار اشتباكات عنيفة في محيط ادارة المركبات كما أن الصواريخ طالت بشكل مكثف تحركات المسلحين في محيط ادارة المركبات.

وكان جيش النظام استقدم أمس قوات النخبة، استعداداً لفك الحصار عن إدارة المركبات في حرستا، وسط معارك عنيفة .

وبدأت يوم الأحد الماضي المرحلة الثانية من معركة "بأنهم ظلموا"التي أطلقتها المعارضة وتمكنت إثرها فصائلها من توسيع نطاق سيطرتها على أجزاء من القاعدة العسكرية في حرستا.

ويمني النظام نفسه بانتصار على المعارضة ماقبل أي استحقاق دولي خاصة أن جنيف ستشهد قريبا جولة جديدة من المفاوضات .

يشار أخيرا لى أن إدارة المركبات تتوسط مدينتي عربين وحرستا وبلدة مديرا، وتعاني البلدات والمدن المحيطة بها من قصف متواصل .