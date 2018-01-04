تونس تعلن استئناف رحلات شركة طيران الامارات

تونس: اعلنت وزارة النقل التونسية الخميس ان شركة طيران الامارات ستستأنف رحلاتها الجوية من والى تونس.

واوضحت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك ان هذا القرار يأتي "اثر رفع إجراءات المنع في حق المواطنات التونسيات (...) واثر التوصل الى اتفاق تلتزم بمقتضاه الشركة الاماراتية باحترام القوانين والمعاهدات الدولية".

واكد البيان "الحرص على تفادي ما حدث مستقبلا وكل ما من شانه أن يمس او يسيء للعلاقات الاخوية بين الشعبين الشقيقين بما يحفظ مصالح البلدين وامنهما المشترك".

وكانت تونس قررت في الخامس والعشرين من كانون الاول/ديسمبر الماضي تعليق رحلات طيرات الامارات من والى تونس ردا على اجراء تقول انه استهدف سفر التونسيات على متن الرحلات المتوجهة الى دولة الامارات.

الا ان الحكومة الاماراتية اكدت في حينه ان تأخير صعود تونسيات على متن رحلات متوجهة الى الامارات مرده "معلومة امنية".

وكتب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش على تويتر "تواصلنا مع الأخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية"، مضيفا "لنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة (...) نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صمام الأمان".