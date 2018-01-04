هادي يناقش مع السفير السعودي ملف إعادة الإعمار

ناقش الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع السفير السعودي محمد آل جابر المشرف العام على إعادة الإعمار في اليمن عدداً من القضايا المتعلقة بالوضع الإنساني في اليمن وملف إعادة الإعمار. وأشاد هادي بإسهامات المملكة وأياديها البيضاء لدعم اليمن في مختلف المواقف والظروف بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، كما نوه بما قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليمن بمختلف مناطقها ومحافظاتها في مرحلة إعادة الأمل ومواجهة الاحتياجات الغذائية والطبية ومكافحة الأوبئة.

من جانبه جدد السفير السعودي تأكيد مواقف دول التحالف الثابت تجاه اليمن حتى استعادة الدولة ووضع حد لقوى التمرد والانقلاب من المليشيات الحوثية الإيرانية وما ألحقته من أضرار ومعاناة إنسانية وسفك للدماء تجاه أبناء الشعب اليمني.