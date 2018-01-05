اجتماع لمجلس الامن حول ايران الجمعة

نيويورك: يعقد مجلس الامن الدولي الجمعة اجتماعا في شأن الوضع بإيران بطلب من الولايات المتحدة، على ما أعلنت كازاخستان التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس.

وهذا الاجتماع الذي يُفترض ان ينعقد الساعة 20,00 ت غ (15,00 بالتوقيت المحلي) ووجِه بانتقادات من جانب روسيا التي اعتبرت ان مسألة التظاهرات في ايران يجب ان لا تُطرح بمجلس الامن. ولا تستبعد روسيا ان تتقدم بطلب للقيام بتصويت اجرائي لعرقلة الاجتماع الذي دعت اليه الولايات المتحدة.

ويتعين موافقة تسعة اعضاء على الاقل من اصل الاعضاء الخمسة عشر في المجلس من اجل اضافة موضوع على جدول اعماله. وهو تصويت لا يستخدم فيه حق النقض.

وكانت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة نيكي هايلي طلبت الثلاثاء الماضي عقد "اجتماعين طارئين لمجلس الامن في نيويورك ومجلس حقوق الانسان في جنيف" لبحث التطورات في ايران و"الحرية" التي يطالب بها الشعب الايراني.

واضافت هايلي "علينا الا نبقى صامتين. ان الشعب الايراني يطالب بحريته". وتابعت "على كل الشعوب المحبة للحرية مساندة قضيتهم".

واوقعت اعمال العنف التي شهدتها التظاهرات الاحتجاجية في ايران 21 قتيلا. كذلك، اوقف المئات بعد تحوّل الاحتجاجات على الاوضاع الاقتصادية الى تظاهرات ضد الحكومة في طهران. وشهدت الاحتجاجات اعتداءات على مبان حكومية ومراكز للشرطة.

ودعت الولايات المتحدة الى عقد اجتماع علني حول ايران في غرفة المجلس وان يقدم مسؤول اممي من قسم القضايا السياسية احاطة تتناول اعمال العنف التي سجلت.

بدورها، حذرت موسكو الخميس واشنطن من التدخل في "الشؤون الداخلية" لايران.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في مقابلة مع وكالة تاس الرسمية "نحذر الولايات المتحدة من اية محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للجهمهورية الاسلامية الايرانية".

وتؤكد موسكو ان الحركات الاحتجاجية في ايران لا تشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين ويجب عدم طرحها في مجلس الامن.

وشهدت ايران الخميس يوماً آخر من المسيرات المؤيدة للنظام الخميس بعد إعلان السلطات انتهاء التظاهرات الاحتجاجية.

وعرض التلفزيون الإيراني الحكومي مسيرات ضخمة مؤيدة للحكومة في طهران وتسع مدن صباح الخميس بما فيها اصفهان واردبيل ومشهد التي انطلقت منها أولى الاحتجاجات في 28 كانون الأول/ديسمبر.

واعلنت واشنطن الخميس فرض عقوبات مالية على خمس شركات ايرانية اتهمتها بالمشاركة في برنامج صناعة الصواريخ البالستية الايرانية.