مصر: مقتل سائح في حادث هبوط اضطراري لمنطاد بالأقصر

(أرشيف) يعتقد أن الرياح العاتية هي التي تسببت في الحادث

لقي سائح مصرعه وأصيب سبعة آخرون أثناء هبوط اضطراري لمنطاد، كان يقل 20 سائحا في مدينة الأقصر جنوبي مصر.

وكان المنطاد في رحلة سياحية، فوق المناطق الأثرية غرب مدينة الأقصر التاريخية، وانجرف نحو الصحراء بفعل الرياح الشديدة.

ولم يكشف عن جنسيات الضحايا.

وأقلعت ستة رحلات منطاد الجمعة في سماء مدينة الأقصر، لكن شدة الرياح المفاجئة، دفعتها بعيدا عن مسارها فوق المنطقة الأثرية بالمدينة، وجرفتها على جانب طريق صحراوي، يربط ما بين محافظتي الأقصر وقنا.

وبحسب مصادر في الاتحاد المصري لشركات المناطيد بالأقصر، فقد نجح الطيارون في الهبوط الاضطراري، ولكن بالونا واحدا ارتطم بالأرض لحظة هبوطه، مما نتج عنه مقتل سائح وجرح 7 آخرين.

وكانت السلطات المصرية أوقف رحلات المنطاد السياحي في الأقصر عام 2016 إثر حادث أصيب فيه 22 سائحا صينيا بعد أن أدت الرياح إلى انحراف المنطاد عن مساره.

وأعلنت الحكومة مراجعة اجراءات السلامة في هذه الرحلات التي تستهوي السياح الأجانب، لأنها تمكنهم من التحليق فوق المعابد القديمة في وادي الملوك ووادي الملكات.

وتوقفت رحلات المنطاد قبلها في عام 2013 إثر حريق في منطاد قتل فيه 19 سائحا.

بعض أبرز حوادث المناطيد السياحية في مصر: