لجنة خاصة من الجيش تحقق في حريق ثكنة العيون

«إيلاف» من الرباط: انتقلت لجنة خاصة من القوات المسلحة الملكية إلى ثكنة عسكريّة بمدينة العيون، كبرى محافظات الصحراء المغربية، لفتح تحقيق في حادث حريق مهول شب في خزانات وقود الثكنة، مما أدى إلى إغماءات في صفوف عناصر من القوات المسلحة الملكية ورجال الوقاية المدنية، الذين تدخلوا لإطفاء الحريق، الامر الذي خلق الرعب في نفوس سكان الحي القريب من الثكنة.

وكتبت "المساء" ان الحريق الذي استنفر مسؤولين بالجيش، اندلع في حوالي الساعة الواحدة بعد زوال الثلاثاء، في ثكنة عسكرية كبيرة بمدينة العيون، نتج عنه اختناق في صفوف أفراد الوقاية المدنية بشارع البحرية بالعيون السفلى.

ونسبة إلى مصادر الصحيفة ذاتها، فإنه تم الاستماع إلى مسؤولين بالثكنة ومكلفين العتاد والذخيرة، إذ ما زال التحقيق مفتوحاً لحدود الساعة لكشف أسباب وملابسات الحريق، والذي تبيّن المعطيات الأولى أنه يتعلق بانفجار في خزانات وقود الثكنة.

وساهم أفراد القوات المسلحة الملكية، الذين كانوا موجودين في الثكنة حينها، بدورهم، في إخماد الحريق، بعد تعرض العشرات من أفراد الثكنة وعناصر الوقاية المدنية لإغماء.

ولم يخلف الحريق أي ضحايا في صفوف عناصر القوّات المسلحة الملكية، غير أنه تسبب في خسائر مادية جسيمة، بعد أن استهدفت النيران خزانات كبيرة للوقود على شكل صهاريج، تبيّن أنها تستعمل لتعبئة وسائل النقل العسكرية والشاحنات التابعة للقوات المسلحة بالعيون.

عبد النبوي يحذر وكلاء الملك من التعليمات "الخارجية" ويقيد أنشطتهم

"المساء" كتبت كذلك أن محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، أصدر خطاباً شديد اللهجة إلى الوكلاء العامين للملك (النيابة العامة) لدى محاكم الاستئناف، والوكلاء العامين (النواب العامين) لدى محاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، ووكلاء الملك لدى المحاكم التجارية، معبراً عن غضبه من مغادرتهم مقرات عملهم "لحضور اجتماعات أو لقاءات أو المشاركة في لجان أو ندوات مختلفة بدعوات من جهات أخرى ولأسباب متعددة من دون إشعار رئاسة النيابة العامة بذلك".

واعتبر محمد عبد النبوي أن هذا الغياب عن مقرات النيابة العامة "يؤثر على سير العمل ، ويمس الانضباط التسلسلي لهياكل النيابة العامة من جهة أخرى".

وشدد الوكيل العام للملك (رئيس النيابة العامة)، في منشور وزعه على الوكلاء بمحاكم المملكة، على أن "بعض النيابات العامة تتلقى طلبات في شكل تعليمات من جهات أخرى غير رئاسة النيابة العامة خلافاً للقانون وتعمل على تلبيتها".

ودعا عبد النبوي الوكلاء إلى "رفض أي تعليمات تصدر من جهات أخرى غير رئاسة النيابة العامة، سواء كانت كتابية أو شفوية، ولو تعلق الأمر بطلب معلومات حول ملفات قضائية أو قضايا رائجة بالنيابات العامة أو بالمحاكم، من طرف جهات غير مختصة أو غير معنية بتلك الملفات"، مشدداً على ضرورة إبلاغه بهذا الأمر على الفور.

"غضبة" رئيس النيابة العامة لم تقتصر على هذا فحسب، بل دعا الوكلاء أنفسهم إلى "عدم مغادرة مقار العمل إلا في الحالات التي تكون الدعوات الموجهة تحمل تأشيرة الرئاسة". وزاد: "يتعين عليكم إشعارها كذلك بكل الدعوات الأخرى الموجهة إليكم وإلى باقي أعضاء النيابة العامة من أجل الحصول على إذن لتلبيتها مراعاة لالتزاماتكم المهنية".

18 مليون دولار مستحقات مجمع الفوسفات على الدولة

كتبت "المساء" أن مديونية المكتب الوطني للفوسفات وصلت إلى حدود غير مسبوقة، بعدما بات يدين للدولة بما يناهز 18 مليار درهم (18 مليون يورو) على شكل متأخرات ديون، التي أصبح مطالباً بإرجاعها لخزينة الدولة، وهو رقم كبير جداً يسائل سياسات التسيير والتدبير المتبعة من طرف الأطر الإدارية للمجمع الشريف للفوسفات.

وأكد المصدر ذاته أن متأخرات الديون المتراكمة في ذمة المكتب الوطني للفوسفات لفائدة خزينة الدولة من مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، وصلت إلى مستويات قياسية، بعدما بلغت 1800 مليار سنتيم، مشيرة إلى أن هذه الديون الكبيرة قد تضطر المكتب إلى اللجوء إلى السوق المالي للاقتراض من أجل تمويل خزينته، وتصفية متأخرات الأداء.

البحرية الملكية تشدد الخناق على صيد الأخطبوط

تقرأ "إيلاف المغرب" بـ"المساء" كذلك ان البحرية الملكية شددت مراقبتها على قوارب الصيد المخالفة لقانون لصيد، او التي تستهدف اصطياد الأخطبوط بشكل غير قانوني، وتمكّنت دورية، أول من أمس، من إيقاف قارب تقليدي كان يصطاد الأخطبوط في محميّة في خليج وادي الذهب، وهي منطقة ممنوعة، وتعتبر القوارب التي تدخلها مخالفة لقانون الصيد.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن معطيات إسبانية أظهرت أن الطلب المرتفع وغير المسبوق على الأخطبوط المغربي في الأسواق الإسبانية شجَّع مافيا تهريب الأخطبوط على العمل على استغلال الوضع ومحاولة تهريبه من المغرب.

" بوليساريو" تعيد أجواء الحرب إلى سماء الكركر

أما "أخبار اليوم" فكتبت أن جبهة البوليساريو تعيد أجواء الحرب إلى سماء الكركرات، حيث أغلقت المعبر في وجه مشاركين في سباق للسيارات يربط بين الصحراء المغربية وموريتانيا.

وهذا الاختراق هو الأول من نوعه منذ وضع مجلس الأمن متم أبريل الماضي، حداً للتوتر الذي عرفته هذه المنطقة منذ أواخر 2016.

وقال مصدر دبلوماسي لـ"أخبار اليوم"، جواباً عن سؤال: "كيف سيرد المغرب على هذا التحرك؟" إن الرد تم بالفعل وبشكل فوري، موضحاً أن السلطات المغربية اتصلت على الفور ببعثة الأمم المتحدة المكلفة مراقبة وقف إطلاق النار (مينورسو)، التي تحركت بشكل فوري. وأضاف المصدر ذاته أنه بعد وقت قصير انسحب هؤلاء المسلحون.

الحكومة تطلق عروضاً لتعويض 14 مسؤولاً إدارياً سامياً

"الأخبار" كتبت أن وزراء حكومة سعد الدين العثماني أطلقوا عروضاً لتعويض 14 مسؤولاً إدارياً سامياً أسقطهم الزلزال السياسي، على خلفية الاختلالات التي شابت تنزيل مشروع "الحسيمة.. منارة المتوسط".

وأضافت الصحيفة ذاتها أن رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، دشن مسلسل تعويض الكتاب العامين والمدراء المركزيين في انتظار تعيين وزراء السكن والصحة والتعليم.

وأعلن الطالبي بشكل رسمي، وبصورة مستقلة، عن عرض التباري على منصبي الكاتب العام للوزارة ومدير الميزانية والتجهيز ومرفق الدولة المسيرة، اللذين أديا فاتورة الاختلالات، إلى جانب وزير الشباب السابق الذي حرم مستقبلاً من أي منصب رسمي.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أنه تسود داخل وزارة الشباب حالة من الانتظار حول طبيعة الشخصيات التي ستنال هذين المنصبين ومدى توفرها على الكفاءات بعيداً عن الانحيازات السياسية والعائلية.

مكتب المطارات يستعين بتقنيين من الجيش لتأمين الملاحة الجوية

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الصباح" التي كتبت أن إدارة المكتب الوطني للمطارات استعانت بتقنيين من القوات الملكية المسلحة لتأمين الملاحة الجوية واحترام مواعد طيران واستقبال الطائرات، إثر الإضراب الذي دعا إليه المكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية، والذي يمتد سبعة أيام.

وقال الكاتب العام للنقابة، عبد الجبار التجاني، في تصريح للصحيفة ذاتها إن إدارة المكتب الوطني للمطارات لم تكن تتوقع هذه الخطوة وخطورتها، إذ سارعت إلى طلب حوار عاجل مع النقابة، مؤكداً أن الأطر التقنية ظلت عدة أشهر تلح على ضرورة حل الملفات العالقة والمطالب المؤجلة عن طريق آلية الحوار، دون أن تلقي آذاناً صاغية.