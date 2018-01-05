الرئيس البيروفي السابق فوجيموري يغادر المستشفى حرا بعد عفو رئاسي

ليما: غادر الرئيس البيروفي الاسبق البرتو فوجيموري المحكوم بجرائم ضد الانسانية مساء الخميس بحرية المستشفى الذي نقل اليه بعد العفو الذي اصدره الرئيس الحالي بابلو كوتشينسكي وادى الى ازمة سياسية.

وخرج رجل البيرو القوي سابقا الذي يبلغ من العمر 79 عاما، من الباب الرئيسي للمستشفى عند الساعة 21,40 (02,40 ت غ) على كرسي متحرك، يرافقه عدد من رجال الشرطة والحراس الشخصيين.

وقد حيا بيده اليمنى مؤيديه والصحافيين الذين تجمعوا امام السياج قبل ان يستقل سيارة رباعية الدفع مع نجله الاصغر كينجي، الشخصية السياسية المهمة في البيرو واحد ورثة الرئيس الاسبق.

وقال الطبيب الشخصي للرئيس الاسبق اليخاندرو اغيناغا لوكالة فرانس برس "إنها الدقائق الاولى من الحرية لالبرتو فوجيموري".

وأضاف "إنه هادىء وهو ليس شخصا يبالغ في انفعالاته، يعرف ان عليه الانتباه وأنه يعاني من مشكلة قلبية حادة"، موضحا ان فوجيموري سيقيم في "بيت في ليما".

وبعد حوالى ساعة على مغادرته المستشفى، دخل موكب فوجيموري الى مجمع خاص يقع في منطقة راقية من العاصمة البيروفية ليما.

ونقل فوجيموري الذي يعاني من مشاكل قلبية وهضمية ايضا، من سجنه الى المستشفى في 23 ديسمبر عشية صدور عفو عنه. وقد أمضى في المستشفى 12 يوما.

وكان فوجيموري الذي يتحدر من اصل ياباني، حكم البيرو من 1990 الى 2000. في 2009، حكم عليه بالسجن 25 عاما بتهم فساد وارتكاب جرائم ضد الانسانية لوقوفه وراء اغتيال 25 شخصا بأيدي ما كان يعرف ب"سرية الموت" خلال الحرب ضد حركة "الدرب المضيء" اليسارية المتطرفة الماوية.

وأصدر الرئيس كوتشينسكي عفوا "انسانيا" عن فوجيموري وسبعة مسجونين آخرين، ما ادى الى أزمة سياسية بعد أيام من تفاديه إجراءات عزل في البرلمان، ما أوحى بوجود صفقة سياسية وراء العفو.