أكادير تحتضن الدورة الخامسة لاختيار «ميس أمازيغ»

«إيلاف» من الرباط: تستعد مدينة أكادير عاصمة منطقة سوس (جنوب المغرب) لاحتضان الدورة الخامسة لحفل اختيار ملكة جمال الأمازيغ « ميس أمازيغ » 2018، وذلك تزامنًا مع الإحتفال بحلول السنة الأمازيغية 2968، و الذي يصادف 13 يناير من كل سنة.

وستتنافس على لقب « ملكة الأمازيغ » عشر متباريات تم انتقاؤهن من خلال الإعتماد على مجموعة من المعايير من بينها السن، حيث تتراوح أعمارهن ما بين 18 و 29 سنة، كما يشترط أن يتقن الحديث باللهجة الأمازيغية، إضافة الى مؤهلاتهن الثقافية و توفرهن على بعض المهارات، وهن مطالبات بارتداء اللباس التقليدي والحلي، اللذين يعبران عن الثقافة و الهوية الأمازيغية.

« ميس أمازيغ» والعمل الإجتماعي

وبحسب المنظمين، فإن مداخيل الإحتفال سوف يعود ريعها لدعم أطفال بعض المراكز الإجتماعية بجهة سوس -ماسة -درعة، وهو الإحتفال الذي سيكون مدعوما من قبل جمعية « إشراقة أمل » والتي تعنى بالأعمال الإجتماعية بالجهة.

وستشارك المتوجة باللقب في العديد من الأعمال الخيرية التي تشرف عليها جمعية « إشراقة أمل »، حيث سيكون للمشاركين موعد للقاء بـ "ميس أمازيغ".

وتتكون لجنة التحكيم التي ستشرف على عملية اختيار المتوجة باللقب بنسبة 80 في المائة، كل من الدكتورة فريدة بوعشراوي و الدكتور أحمد رقبي و الفنانين هشام ماسين و الزاهية زهري وكذا الإعلامية حادة العويج و الفاعلة الجمعوية سميرة التازي، ويصوت الجمهور بنسبة 20 في المائة فقط لاختيار ملكة جمال الأمازيغ.

اللباس و الهوية الأمازيغية

تحرص المرأة الأمازيغية على ارتداء الملابس التقليدية في المناسبات والإحتفالات ، التي تعكس الثقافة الأمازيغية بمنطقة سهل سوس وحاحا وغيرهما، لذلك كان شرطًا أن تتبارى المتنافسات بالزي التقليدي الأمازيغي، حيث سيرتدين لباسًا من تصميم المصمم المبتكر محمد يوهامو، وهو معروف بتصاميمه الرائعة، والتي صممها لعدد من الفنانات الأمازيغيات كفاطمة تبعمرانت.

وسترتدي المتباريات « كندورة » من تصميم يوهامو، وهو لباس تقليدي يجمع بين الأصالة الأمازيغية و تفاصيل عصرية تنم عن ذوق زاوج بين التقليدي والتصاميم العصرية، كما ستضع المتسابقات فوق رؤوسهن « تاونزا » عبارة عن غطاء جميل للرأس يتماشى و « الكندورة » تتخلله حلي مصنوعة من الفضة ومزينة بقطع من زجاج ملون.

«ميس» رمز الجمال السوسي

عشر فتيات تتراوح اعمارهن ما بين 18 و 29 سنة، منهن الطالبة الجامعية والمجازة والموظفة، جئن من مدن الصويرة (شمال أكادير)، تافراوت، تزنيت وتارودانت وغيرها من المدن المجاورة للظفر بلقب « ميس أمازيغ »، والذي سيتخلله حفل يوم 19 يناير، و سيقدم خلاله طبق « تاكلا » المشهور، وهو من الأطباق التي يتناولها الأمازيغ خلال احتفالات رأس السنة الأمازيغية, عبارة عن « عصيدة » (حساء يصنع من حبوب الذرة أو الشعير)، ويقدم ساخنا في إناء دائري، يوضع فوقه صحن مملوء بزيت الأركان أو السمن المذاب، ويأكل إما باليد، أو بواسطة ملاعق خشبية تملأ بـ »العصيدة » وتغمس في الزيت أو السمن.

وعلى الرغم من أن « تاكلا » طبق تقليدي بسيط جدا ولا يتطلب الكثير من الإستعدادات والمكونات، إلا أنه يعد سيد الأطباق في مناسبات كهذه، كما أن الأمازيغ يقدسونه نظرًا لرمزيته، حيث الهدف منه تربية الأجيال على التعامل مع المحصول البسيط والمحدود استعدادًا لموسم فلاحي يتسم بالطقس البارد.

المتباريات العشر :

فاطمة الزهراء قداير ،29 سنة ، مديرة مؤسسة للتعليم الأولي من تارودانت.

حنان واكريم ،22 سنة ، إجازة في التجارة من تغازوت.

إيمان الفرحاني، 23 سنة ،من اشتوكة ايت باها، السنة الأولى بالمعهد العالي للأندية.

خديجة إدوكريم ،20 سنة، السنة الثالثة كيمياء ، من أيت امر من الصويرة.

مريم أساوري ،21 سنة ،من إداوتنان. وتتابع دراستها في السنة الأولى تمريض.

سامية الشوهابي ،23 سنة، مصممة أزياء من تافراوت.

وداد الزاهي ،19 سنة ،تلميذة في السنة الثانية بكالوريا (ثانوية عامة) علوم الحياة و الأرض من إحاحان.

زهرة ايت عدي 19سنة ، سنة ثانية في كلية الحقوق والإقتصاد، من احاحان ( امكراد)، بالصويرة.

حكيمة إلتيك، 21 سنة، إجازة في اللغة الإنجليزية من أربعاء الساحل(تيزنيت).

سهام العزوي ،24 سنة، حاصلة على دبلوم تقني متخصص في تسيير المقاولات، وطالبة في الجامعة تخصص الاقتصاد والتسيير، تتحدر من امسكين (أكادير).