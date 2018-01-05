"غـَــزِيَّــة" لنبيل عيوش قريباً في القاعات السينمائية المغربية

الرباط: تعرض القاعات السينمائية المغربية، بداية من 14فبراير المقبل، فيلم "غَــزِيـّـة"، آخر أعمال المخرج نبيل عيوش؛ على أن يتم عرضه بقاعات فرنسا وبلجيكا بداية من شهر مارس.

ويتناول الفيلم "خمسة مصائر" و"خمس معارك"، كلها مرتبطة باضطرابات وأحداث بشوارع الدار البيضاء، على علاقة بقضايا مثيرة للجدل، كالحريات والأمازيغية واليهود في المغرب، بشكل خاص.

ويقول عيوش، وفق ما جاء في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه: "من خلال بورتريهات متقاطعة، يقدم الفيلم نظرة عن المجتمع المغربي. إنه تجسيد للأغلبية الصامتة التي تتشارك، هنا، المقاومة والنضال".

وسبق لعدد من أعمال عيوش أن أثارت جدلاً كبيراً في المغرب، خصوصاً فيلمه "الزين اللي فيك"، الذي تناول ظاهرة الدعارة في البلد، والذي أدت فيه دور البطولة الممثلة لبنى أبيضار.

ويتشارك أدوار البطولة في فيلم عيوش الجديد، الذي هو من سيناريو نبيل عيوش ومريم التوزاني، كل من مريم التوزاني، في أول أدوارها السينمائية، في دور سليمة، والممثل البلجيكي أريه فورتهالتر ، في دور جو، وأمين الناجي في دور عبد الله، وعبد الإله رشيد في دور حكيم، ودنيا بينبين، التي تقف بدورها للمرة الأولى أمام الكاميرا، في دور إيناس؛ فضلاً عن عدد آخر من الممثلين، بينهم عبد الله ديدان والسعدية لديب ويونس بواب.

وحسب الوصلة الإعلانية التي تقدم لأحداث الفيلم، يبدو أن عمل عيوش الجديد لن يخرج عن قاعدة إثارة الجدل، على الأقل في ما يتعلق بلغة الحوار، التي تتضمن ألفاظاً "غير لائقة"، أو بعض المشاهد التي قد يعتبرها كثيرون "ساخنة".



رابط الوصلة الإعلانية لفيلم "غـَـزيـّة" لنبيل عيوش:

https://drive.google.com/file/d/1gd470sPJzvTmnUtWOee4lYAmmH0qbuuV/view

