سبعة قتلى في مجزرة جديدة في جنوب شرق نيجيريا

واري: قتل مسلحون يعتقد انهم ينتمون الى عصابات اجرامية سبعة اشخاص الخميس في جنوب شرق نيجيريا بعد ايام على اطلاق نار عند خروج مصلين من كنيسة ما اسفر عن سقوط 16 قتيلا.

وقال مصدر في الشرطة المحلية ان "فريقنا الميداني تمكن من تأكيد مقتل سبعة اشخاص".

واكد مفوض الشرطة في ولاية ريفرز زكي احمد الهجوم خلال لقاء مع صحافيين مساء الخميس لكنه لم يذكر عدد الضحايا.

وقال ان "حادثا وقع في ايموهوا. وصل المهاجمون على دراجات نارية واطلقوا النار على اشخاص ثم فروا بسرعة".

وقال تاراكيري اومون احد سكان ايموهوا التي تبعد بضعة كيلومترات عن بورت هاركور عاصمة ولاية ريفرز، لوكالة فرانس برس ان "مسلحين اقتحموا مزرعة وفتحوا النار عشوائيا على اشخاص كان بعضهم يعملون في الحقول".

وتبعد ايموهوا حوالى خمسين كيلومترا عن اوموكو حيث وقعت مجزرة ليلة رأس السنة عندما فتح مسلحون النار على مصلين خارجين من قداس ما اسفر عن سقوط 16 قتيلا حسب حصيلة جديدة للسلطات.

واكد مصدر محلي في الشرطة لفرانس برس انه يشتبه بان اربعة اشخاص يشتبه بانهم شاركوا في اطلاق النار، قتلوا خلال مواجهات مع ميليشيا محلية بينما اوقف خامس وسلم الى الشرطة.

وتنشط في المنطقة عصابات اجرامية قوية يستخدمها في اغلب الاحيان سياسيون محليون وتقوم باعمال عنف للسيطرة على اراض.