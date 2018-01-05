دراسة جديدة: وجود علاقة بين تكوين الدماغ والذكاء

لندن: أظهر علماء وجود علاقة بين روابط الخلايا في دماغ الانسان والذكاء باستخدام طريقة جديدة لتصوير الدماغ.

ويسعى العلماء الى فهم شبكة الخلايا العصبية التي يتكون منها الدماغ بوصفها من حقول البحث الأساسية اليوم. وفي حين ان تطورات كبيرة حدثت في طرق تصوير الدماغ خلال السنوات الأخيرة، فإن فهم العلاقة بين شكل الدماغ وروابطه بصفات مثل الذكاء عملية في منتهى التعقيد.

لكنّ فريقاً دولياً من الباحثين تمكن من رسم خريطة لشبكة الروابط بين الخلايا العصبية باستخدام ماسح قوي في تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي.

وقال جاكوب سايدليتز من جامعة كامبردج الذي شارك في البحث ان فريقه اكتشف وجود علاقة واضحة بين كثافة ارتباط المناطق المركزية من الدماغ ببقية الشبكة العصبية من جهة وذكاء الأفراد من الجهة الأخرى.

واضاف ان هذه العلاقة منطقية إذا نظرنا الى هذه المراكز العصبية على انها تتيح تدفق المعلومات حول الدماغ وكلما كانت ارتباطاتها قوية كان أداء الدماغ افضل في تحليل المعلومات.

وقارن فريق العلماء الدولي أدمغة نحو 300 متطوع في سن المراهقة ادمغتهم في ذروة مرحلة النمو وتحققوا من صحة النتائج بمقارنتها مع 124 متطوعاً اضافياً.

واستخدم الباحثون عمليات مسح بتقنية التصوير بالرنين المغناطيسي لبناء خريطة روابط التشابك بين الخلايا العصبية لأدمغة المتطوعين ومقارنة اوجه الشبه والاختلاف من حين الكثافة والأبعاد.

وفي حين ان الذكاء الذي يُقاس بمعامل الذكاء كان متفاوتاً بين المتطوعين، فإن كثافة الروابط بين الخلايا العصبية كانت مسؤولة عن نحو 40 في المئة من هذا التفاوت. وخلص العلماء من ذلك الى ان لتكوين ادمغة المتطوعين دوراً في ذكائهم.

وقال البروفيسور ديريك هيل الخبير بتصوير الدماغ لكنه لم يشارك في الدراسة إن مسألة العلاقة بين تكوين الدماغ والذكاء مسألة مثيرة ولكنها لا تصل الى حد القول بأننا وجدنا "مقياساً للذكاء على هذا الأساس. ونوه بأن المنهجية المستخدمة في هذا البحث "تأخذنا قليلاً في هذا الاتجاه" ولكن الطريق ما زال طويلا قبل ان يكون العلم قادراً على تصوير دماغ الشخص وقياس ذكائه.

ويعتقد الباحثون الذين اجروا هذه الدراسة انها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحديد ذكاء الانسان باستخدام المسح الإشعاعي لدماغه وان معلومات مثيرة أخرى يمكن ان تُجمع من طريقتهم هذه.

وقال البروفيسور ادوارد بولمور الذي شارك في البحث من جامعة كامبردج "إن هذا يمكن ان يقربنا من القدرة على تكوين فكرة عن الذكاء من تصوير الدماغ وليس الاعتماد على اختبارات الذكاء".

واضاف ان طريقة فريقه لرسم خريطة الدماغ "يمكن ان تساعدنا على ان نفهم كيف تظهر اعراض الاضطرابات العقلية مثل القلق والكآبة أو حتى الانفصام من اختلافات في ترابط الخلايا العصبية في الدماغ".

أعدّت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الاندبندنت". الأصل منشور على الرابط التالي:

http://www.independent.co.uk/news/science/brain-connections-intelligence-mapping-technique-find-understand-human-a8142686.html

