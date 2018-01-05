هيئة كهرباء دبي تنضم لميثاق الامم المتحدة للاستدامة

دبي: أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي انضمامها إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، أكبر مبادرة للاستدامة المؤسسية في العالم، لتكون أول مؤسسة حكومية خدمية في دولة الإمارات العربية المتحدة تنضم للميثاق.

وقالت في بيان انها تحرص على أن تتضمن نسختها القادمة من تقرير الاستدامة السنوي بياناً لجهودها في تنفيذ وتبني المبادئ العشرة للميثاق العالمي".

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "نسعى دائماً إلى تعزيز مستوى الاستدامة في جميع نواحي العمل والتعاون مع المنظمات العالمية".