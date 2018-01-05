GMT 16:57 2018 الجمعة 5 يناير GMT 17:00 2018 الجمعة 5 يناير  :آخر تحديث

موسكو تطالب بمشاورات مغلقة قبل اجتماع مجلس الأمن بشأن ايران

أ. ف. ب.
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الامم المتحدة: طالبت روسيا باجراء مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي في الساعة 1930 ت غ الجمعة، أي قبل نصف ساعة من انطلاق اجتماع دعت إليه الولايات المتحدة لمناقشة التظاهرات المناهضة للحكومة التي خرجت في ايران، وفقا لمصادر دبلوماسية.

وتتهم موسكو واشنطن بالتدخل في الشؤون الايرانية، وتعارض طرح مسألة التظاهرات على جدول أعمال مجلس الامن.

ونقلت وكالة الانباء الروسية "انترفاكس" عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله ان "الولايات المتحدة تواصل التدخل في الخفاء والعلن بالشؤون الداخلية لدول أخرى، يفعلون ذلك من دون أي خجل".

ورجح دبلوماسيون بأن تطالب روسيا بتصويت اجرائي لاتخاذ قرار بشأن ما اذا كان ينبغي إدراج الوضع في ايران على جدول أعمال المجلس.

ويتعين موافقة تسعة أعضاء على الأقل من 15 على إضافة ملف جديد لتتم مناقشته في مجلس الأمن. ولا يطبق الفيتو في هذه المسألة.

وتصر روسيا على أن التظاهرات لا تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ولذا فلا ينبغي على مجلس الأمن النظر فيها.

لكن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أكدت على أن الوضع في ايران مرتبط "بحقوق الإنسان الأساسية للشعب الايراني وهي أيضا مسألة مرتبطة بالسلم والأمن الدوليين".


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