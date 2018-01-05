واشنطن قد تجمد مساعدات لباكستان تصل قيمتها إلى 1,9 مليار دولار

واشنطن: أعلن مسؤول حكومي أميركي رفيع المستوى الجمعة أن قرار الرئيس دونالد ترامب تجميد المساعدات لباكستان قد يطال مبالغ يصل مجموعها 1,9 مليار دولار، وهو رقم أعلى بكثير مما كان يعتقد في البداية.

وقال المسؤول إن القرار يشمل "معدات وتمويل دعم التحالف"، مفصلا التمويل العسكري والمركز على افغانستان الذي سيتم تجميده في حال لم تلاحق باكستان أمنيا شبكة حقاني، احد فصائل طالبان.

وقالت باكستان ان القرار ستكون نتائجه "عكسية".

وقد اعلنت وزارة الخارجية الاميركية الخميس القرار الذي ذكر على وجه التحديد تجميد المدفوعات فى اطار "صندوق دعم الائتلاف" لسداد نفقات باكستان المتعلقة بعمليات مكافحة الإرهاب.

لكن وزارة الخارجية الباكستانية ردت بحذر مؤكدة انها "على اتصال بالادارة الاميركية" وانها تنتظر المزيد من التفاصيل.

ورغم نفي اسلام أباد المتكرر، فإن واشنطن مقتنعة بازدواجية موقف باكستان، المتهمة بغض النظر عن الجماعات المتمردة مثل حركة طالبان الأفغانية أو حلفائها في شبكة حقاني.

ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من تهديدات الرئيس الاميركي دونالد ترامب غير الدبلوماسية على تويتر.

وقد كتب ترامب في تغريدته الأولى للعام 2018 "ان الولايات المتحدة وبحماقة أعطت باكستان اكثر من 33 مليار دولار من المساعدات في السنوات الـ15 الأخيرة، في حين لم يعطونا سوى الأكاذيب والخداع معتقدين أن قادتنا أغبياء".

واضاف "انهم يقدمون ملاذا آمنا للارهابيين الذين نتعقبهم في افغانستان. انتهى الامر!".

ولقي الاعلان الاميركي، على نحو غير مفاجئ، ترحيبا حارا في افغانستان.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية "نقول منذ سنوات ان جارتنا باكستان توفر ملاذا للجماعات الارهابية كما انها تمول ايضا مجموعات ارهابية".