واشنطن: قال وزير الخارجية الاميركي ريكس تليرسون في مقابلة مع قناة سي ان ان انه لم يشكك يوما في اهلية دونالد ترمب لممارسة مهامه، في وقت يستعر الجدل حول كتاب عن شخصية الرئيس الاميركي.

وقال تيلرسون في المقابلة التي بثت الجمعة "لم يسبق ان شككت يوما باهليته العقلية"، مضيفا "ليس لدي اي سبب للتشكيك باهليته العقلية".

وسئل تليرسون عن الامر اثر صدور كتاب "فاير اند فيوري" للصحافي مايكل وولف قال فيه ان البيت الابيض يخضغ لتقلب مزاج الرئيس.

ووصف ترمب الكتاب بانه "زيف".

واضاف تليرسون "هو ليس مثل الرئيس السابق (..) ولهذا اختاره الاميركيون (..) كانوا يريدون التغيير. وتعلمت خلال العام كيف احسن علاقتي بالرئيس بهدف تزويده بالمعلومات التي يحتاجها لاتخاذ قرارات جيدة".