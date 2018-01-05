شبكة خطيرة تغرق المغرب بالأوراق المالية المزورة

الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب "جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم السبت بـ"المساء" التي كتبت أنه بتعليمات من الوكيل العام للملك (النائب العام) باستئنافية الدار البيضاء، اعتقلت الفرقة الولائية الجنائية بولاية أمن أنفا شبكة وصفت بـ"الخطيرة" متخصصة في تزوير الأوراق المالية بواسطة آليات متطورة مستوردة من الخارج.

وحسب مصدر الصحيفة ذاتها فإن عملية ترصد محكمة قامت بها الفرقة الولائية للشرطة القضائية، التي اعتقلت أفراد العصابة والذين جرت متابعتهم بتهمة ثقيلة من بينها "تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في تزييف وتزوير أوراق نقدية وإعادة نقود للتداول بعد اكتشاف انها مزورة ، وتزييف وتزوير أوراق بنكية متداولة قانوناً بالمملكة المغربية وحيازة أدوات مخصصة لصنع وتزييف النقود".

وأحيل أفراد العِصَابة، الَذِين تبيّن أنهم ينشطون بعدد من المدن بعيداً عن الدار البيضاء،على الوكيل العام المنتدب بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد أن تم الاستماع إلى مجموعة من الضحايا الذين تسلموا مبالغ مالية كبيرة مزورة بتقنية عالية في إطار معاملات تجارية.

مستشفيات فرنسية تراكم ديونا بالمليارات على أثرياء مغاربة

تسود حالة من الغضب في أوساط المستشفيات الفرنسيّة بعد تراكم ديونها على المغاربة، الذين هم غالباً من الأثرياء والمسؤولين الذين يفضلون العلاج في فرنسا على مستشفيات المغرب.

وصنف المغرب ثانيا في قائمة البلدان الأكثر مديونية للمستشفيات الفرنسية، حسب معطيات رسمية جديدة.

وحل المغرب ثانيا بديون ومستحقات فاقت 7.3 ملايين يورو، في القائمة التي تصدرتها الجزائر بـ28 مليون يورو، ثم الولايات المتحدة بما يفوق 3.95 ملايين يورو، ثم تونس رابعة بـ2.97 مليون يورو.

وكتبت "المساء" ان المعطيات الجديدة أظهرت الإجراءات التي سبق أن اتخذتها مجموعة من المستشفيات الفرنسية، لم تنفع في منع تراكم الديون والمستحقات على المرضى المغاربة، رغم تسجيل انخفاض طفيف عن آخر تقرير تناول الديون المستحقة للمستشفيات الفرنسيّة والتي بلغت ما يقارب 11 مليون يورو.

وجاء الكشف عن هذه الأرقام بالموازاة مع اعتماد لجنة الشؤون الخارجية، التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية، في 22 نوفمبر الماضي، مشروع القانون رقم 13، الذي يأذن بالموافقة على بروتوكول يتعلق بالرعاية الصحية المقررة في فرنسا للمواطنين الجزائريين، وسيتعين الآن مناقشتها في البرلمان لاعتمادها نهائيا، بعدما كشف التقرير عن ديون جزائريّة بلغت أكثر من 28 مليون يورو، وهو ما يمثل 25 في المائة من مستحقات المستشفيات الفرنسية.

مليشيات "بوليساريو " تحركت في اتجاه المعبر الحدودي الكركرات

"الأخبار" كتبت أن مليشيات " بوليساريو " تحركت في اتجاه المعبر الحدودي الكركرات ،،جنوب مدينة الداخلة، وأقامت نقطة تفتيش لاعتراض المركبات ووسائل النقل القادمة من المغرب في اتجاه موريتانيا ودول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن ثلاثة أشخاص بزي عسكري، يحملون أسلحة خفيفة في سيارتهم، قاموا باعتراض سيارة مواطن مغربي كان متجها إلى موريتانيا، وباشروا تفتيشها بشكل دقيق قبل أن يخلو سبيله بعد ساعات من توقيفه.

وأشارت "الأخبار" إلى أن رئيس بعثة "مينورسو " بالصحراء عقد اجتماعاً عاجلاً بالعيون مع العامل (المحافظ) المكلف التنسيق مع البعثة الأممية لمناقشة آخر تطورات الوضع ومستجدات قضية الصحراء وتحرشات جبهة البوليساريو.

إسبانيا تعتقل قاتلة مأجورة كانت في طريقها إلى المغرب

أما "أخبار اليوم" فكتبت أن السلطات الإسبانية اعتقلت يوم 29 ديسمبر الماضي بميناء الجزيرة الخضراء (جنوب إسبانيا) قاتلة مأجورة من فنزويلا، كانت تستعد للإبحار صوب المغرب.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن القاتلة المأجورة، التي كانت تنوي النزول أولا بمدينة طنجة (شمال)، اعتقلت بعدما أصدرت سلطات جمهورية الدومينكان مذكرة بحث دولية بشأنها بتهمة المشاركة في قتل شخصين، في إطار تصفية الحسابات بين شبكة دولية متخصصة في تهريب المخدرات تتخذ من هولندا مركزا لها.

وزارة التربية الوطنية تقيم أداء المؤسسات التعليمية

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أن مفتشي وزارة التربية الوطنية شرعوا في تقييم أداء المؤسسات التعليمية المعنية بالأداء المنخفض، على ضوء النتائج الخاصة بالامتحانات الإشهادية للسنة السادسة ابتدائي والسنة الثالثة إعدادي وامتحانات الباكالوريا للموسم الدراسي 2016 - 2017.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن مدراء الأكاديميات والمديريات الإقليمية توصلوا بمراسلة بشأن تقييم أداء المؤسسات التعليمية تؤكد على ضرورة موافاتها بتقارير زيارة المؤسسات التعليمية المعنية، وتحديد الأسباب الموضوعية الكامنة وراء تدني النتائج بهذه المؤسسات، والإجراءات المتخذة لتحسين مستواها، والإجراءات التأديبية وفق المساطر التنظيمية في حالة اتخاذها.