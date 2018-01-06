الملك سلمان يأمر بصرف بدلات للمدنيين والعسكريين

إيلاف من الرياض: أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت عددا من الأوامر الملكية تقضي بصرف بدلات مالية للمواطنيين من المدنيين والعسكريين لمواجهة غلاء المعيشة.

ونصت الأوامر الملكية بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدرة 1000 ريال للمواطنيين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.

كما نصت الأوامر الملكية أيضا على صرف مكافأة قدرها 5000 ريال سعودي للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

يشمل الأمر الملكي صرف بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال وذلك لمدة سنة، إضافة إلى صرف بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة.

وتشمل الأوامر الملكية زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة، كما تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنيين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص.

وستتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ 850.000 ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

نص الأوامر الملكية:

"بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات واللوائح والقرارات ذات الصلة.

وبناء على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد بشأن ما سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين ، ورغبة منا في التخفيف على أبنائنا وبناتنا.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : تصرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية ( 1439 / 1440هـ ) اعتباراً من 14 / 4 / 1439هـ الموافق 1 / 1 / 2018م.

ثانياً : صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ( 1000) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.

ثالثاً : صرف مكافأة قدرها ( 5000) خمسة آلاف ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

رابعاً : إضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ ( 500 ) خمس مئة ريال ، وذلك لمدة سنة.

خامساً : إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) خمس مئة ريال لمدة سنة ، على أن لا يُجمع بين هذا البدل وبين البدل الوارد في البند " رابعاً ".

سادساً : زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة ( 10 % ) لمدة سنة.

سابعاً : تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة ، والتعليم الأهلي الخاص.

ثامناً : تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ ( 000ر850) ثمان مئة وخمسين ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

تاسعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".