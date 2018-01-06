ترمب قد يلحق بجون كينيدي

«إيلاف» من نيويورك: في الكتاب الذي حمل عنوان "النار والغضب....داخل بيت ترمب الأبيض"، تطرق الصحافي، مايكل وولف الى عادات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب منذ تسلمه الحكم.

وكشف الصحافي عن الأسباب التي تدفع بالرئيس الأميركي الى تفضيل طعام ماكدونالدز فترمب يخشى التعرض للتسمم، ورغم ان تفضيله لهذا النوع من الطعام يعود الى الفترة التي سبقت فوزه في الانتخابات الرئاسية، غير ان ترمب قد يخشى أيضا التعرض لمحاولة اغتيال عبر دس السم في الطعام.

وقد ترتفع مخاوف ترمب من التعرض للإغتيال بهذه الطريقة بمجرد الاستماع الى صديقه القديم واحد ابرز المقربين منه، روجر ستون المعروف على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأميركية بصاحب نظريات المؤامرة.

ثلاث خطط

في مقابلته الأخيرة مع مجلة (The New American)، أشار ستون، "إلى ان الدولة العميقة وضعت ثلاث خطط للتخلص من الرئيس الأميركي دونالد ترمب"، الذي يعمل على تجفيف المستنقع (مصطلح يستخدمه انصار ترمب للإشارة الى محاربة الرئيس للفساد) وفق ستون.

قائد الخطة أ

واعتبر ستون،" ان الخطة أ يقودها المحقق الخاص روبرت مولر الذي توقع له صديق ترمب ومستشاره السابق، الفشل في مهمته"، مؤكدا ان مولر مكلف بالانقلاب على الرئيس، وان من عينه هو رود روزنستاين (نائب وزير العدل)، الجمهوري الليبرالي واحد المحسوبين على إدارة جورج بوش الابن,

وعلى عكس ما قاله ستيفن بانون، رأى ستون ان لقاء دونالد ترمب جونيور بمحامية روسية في برج ترمب صيف 2016، لقاء عادي لا يمكن ان تُثار حوله الشبهات، مؤكدا، "ان لا السيد مولر ولا مجلس النواب ولا لجان الاستخبارات في مجلس الشيوخ ولا اللجان القضائية ستعثر على أي دليل على وجود تواطؤ بين روسيا ومسؤولي حملة ترمب الانتخابية".

الخطة ب تعني إنقلاب حقيقي

وبحسب ستون، "فإن فشل الخطة أ، ستدفع بالدولة العميقة للعمل على الخطة ب التي تهدف الى عزل الرئيس بواسطة التعديل الخامس والعشرين في الدستور الذي ينص على انه يمكن عزل الرئيس بحال أعلن نائبه وغالبية الوزراء "ان الرئيس غير قادر على تولي سلطات البلاد والقيام بالمهمات المطلوبة منه"، وفي هذا السياق المح ستون ان بإمكان ترمب قلب الطاولة على وزرائه ونائبه بحال اتخذوا هذا الموقف، وذلك عبر تقديم طعن في مجلس النواب.

هكذا ستبدأ

ولفت، "الى انه وقبل انقلاب اركانه سيخرج اعلاميون ويتحدثون عن حالة الرئيس العقلية، وكذلك سيبدأ بعض الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ (بوب كوركر، جيف فلايك، وربما ينضم اليهم جون ماكين)،بالصراخ على شاشات التلفزة، والقول ان ترامب اصبح مجنونا، وغير متوازن عقليا، ويجب عزله والتخلص منه.

وأكد "ان عددا من كبار مسؤولي إدارة ترمب يعملون يجد للتخلص منه، وينتظرون هذه الفرصة، وهم لا يشتركون معه في مشروعه الاصلاحي للبلاد وتنفيذ الاجندة الاقتصادية كما يخالفونه الرأي في معظم سياساته"، وتوقع ستون ان تفشل هذه الخطة أيضا بسبب الازدهار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

الخطة ج

وتحدث ستون عن الخطة ج التي تتضمن اغتيال الرئيس ترمب، وقال نعرف ما حدث في قضية الرئيس جون كنيدي المناهض للشيوعية، والصراعات التي حدثت مع اركان الدولة العميقة، وفي الوقت الذي لم يتطرق ستون الى إمكانية نجاح او فشل هذه الخطة اكتفى بالقول "ان الدولة العميقة لن تتوقف عندي أي شيء من اجل إزاحة الرئيس"، كما أشاد بترمب معتبرا إياه رجلا اميركيا مخلصا لبلاده.