مدير وكالة الامن القومي الاميركية يعتزم التقاعد

واشنطن: يعتزم مدير وكالة الامن القومي الاميركية "ان اس ايه" الاميرال مايك روجرز التقاعد في الاشهر المقبلة بعد اربع سنوات له في منصبه.

وقال روجرز (58 عاما) لفريق عمله الجمعة انه سيغادر منصبه في الربيع المقبل، وفق ما ذكرت مصادر بالمخابرات الاميركية. وسيعين الرئيس دونالد ترمب بديلا في الأسابيع المقبلة.

وروجرز واحد من اربعة رؤساء اجهزة مخابرات اميركية قدّموا لترمب في 6 يناير 2017 تقريرا عن تدخل روسي بالانتخابات الرئاسية الاميركية عام 2016 صب في صالح ترامب. لكن الرئيس الاميركي لم يقبل ابدا بهذا الاستنتاج.

وروجرز هو الوحيد من بين قادة الاستخبارات الاربعة الذي احتفظ بمنصبه بظل الادارة الجديدة.