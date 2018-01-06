رئيس النيجر يعين رئيسا جديدا لاركان القوات المسلحة

نيامى: عيّن رئيس النيجر محمدو يوسفو الجمعة الجنرال احمد محمد رئيسا لاركان القوات المسلحة النيجرية ليحل مكان الجنرال سيني غاربا الذي شغل المنصب منذ 2011 حسبما ذكرت الحكومة في بيان.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء ان الجنرال محمد "عيّن رئيسا للاركان العامة للجيوش ليحل محل الجنرال سيني غاربا" الذي سيتقاعد.

وقد اشاد يوسفو بغاربا وبالخدمات التي قدمها للامة وبولائه وكفاءته، بحسب البيان.

وكان يوسفو قد وعد خلال خطاب متلفز لمناسبة العام الجديد بان يعزز في 2018 الجيش النيجري الذي يواجه جماعات جهادية مسؤولة عن هجمات دموية ومتكررة.

وكثيرة هي التحديات في النيجر، احد افقر بلدان العالم الواقع في منطقة الساحل الافريقي التي تعاني من نشاط جماعات متشددة ومهربين وازمة مهاجرين.