وفاة الرئيس السابق للبوندستاغ الالماني

برلين: اعلن البوندستاغ الالماني الجمعة ان رئيسه السابق المحافظ فيليب جينينغر الذي اجبر على الاستقالة عام 1988 بعد خطاب مثير للجدل حول الماضي النازي لالمانيا، قد توفي عن عمر ناهز 85 عاما.

واوضح البوندستاغ على موقعه الالكتروني ان جينينغر الذي كان نائبا على مدى 21 عاما (1969-1990) عن حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي الذي ترأسه حاليا المستشارة انغيلا ميركل، قد توفي الخميس.

وكان جينينغر مقربا من المستشار الالماني السابق هلموت كول الذي توفي في يونيو عن 87 عاما.

وشغل جينينغر منصب سفير ألمانيا لدى النمسا ثم الفاتيكان.