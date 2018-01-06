مهرجان لنحت الثلج والجليد في الصين

إيلاف: افتتح مهرجان «هاربين» الدولي للثلوج في الصين، حيث تم استخدام نحو 180 ألف متر مكعب من الجليد و150 ألف متر مكعب من الثلوج لبناء 80 ألف متر مربع في المهرجان الذي سوف يستمر لمدة 3 أشهر. وقد تم تشييد مبانٍ تضيء بأضواء ملونة مبهرة تجذب السياح لزيارة المهرجان.

يذكر أن الصينيين ينتهزون فصل الشتاء بثلوجه وجليده لإقامة مهرجان النحت على الثلج والجليد ليخرج لنا لوحات فنية وتصاميم قمة في الإبداع.

ودرجات الحرارة في هذه المدينة غالباً ما تكون 40 درجة مئوية تحت الصفر. وتبقى تقريباً لمدة 3 أشهر تحت درجة التجمد. ويقام في هذه الفترة من كل عام مهرجان الثلج والجليد، وتكون مباراة بين سكان المدينة للفوز بأجمل تصميم وأجمل مبنى من الجليد وصناعة التماثيل.