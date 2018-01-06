توقيف إسرائيلي بقبرص في إطار قضية تهريب الأعضاء في كوسوفو

بريشتينا: اعلن مصدر في شرطة كوسوفو السبت ان اسرائيليا يشتبه بانه العقل المدبر لشبكة دولية لتهريب الاعضاء اوقف في قبرص بطلب من بريشتينا.

وقال ناطق باسم شرطة كوسوفو باقي كيلاني لوكالة فرانس برس ان "المشتبه به واول حرفين من اسمه ام. اتش. اوقف قبل ايام في قبرص (...) بناء على مذكرة توقيف دولية".

وذكرت الصحف المحلية في كوسوفو ان الرجل هو موشيه هاريل الذي تبحث عنه كوسوفو منذ 2010. وهو متهم في تل ابيب ايضا منذ 2015 مع ستة اسرائيليين آخرين بالانتماء الى شبكة دولية لتهريب الاعضاء من كوسوفو الى اذربيجان وسريلانكا وتركيا.

وكانت محكمة اوروبية في كوسوفو حكمت في 2013 على خمسة اطباء كوسوفيين بالسجن لمدد تصل الى ثماني سنوات لتهريبهم اعضاء من كوسوفو في قضية تعود الى 2008 وامتدت تبعاتها الى اوروبا واميركا الشمالية والشرق الاوسط. الغت المحكمة العليا في كوسوفو الاحكام وتجري محاكمة جديدة منذ 2016.

وتقول النيابة ان اكثر من ثلاثين عملية لاخذ كلى او زرعها جرت بطريقة غير مشروعة في مستشفى ميديكوس بالقرب من بريشتينا التي اغلقت في 2008 عندما كشفت الفضيحة.

ووعد المتبرعون وهم من اوروبا وآسيا الوسطى ب15 الف يورو لكل منهم، بينما كان المرضى مستعدين لدفع مئة الف يورو لقاء عملية جراحية من هذا النوع، حسب المصدر نفسه.

وحدد محضر الاتهام موشيه هاريل على انه العقل المدبر للشبكة بينما يشتبه في ان طبيبا تركيا يدعى يوسف ارتشين سنميز وفار حاليا، قام بعمليات الزرع في العيادة.

وفي تقرير نشر في 2011 حول تهريب اعضاء خلال حرب كوسوفو (1998-1999) من قبل المنظمة الانفصالية الكوسوفية، تحدث مقرر مجلس اوروبا ديك مارتي عن علاقة بين تهريب الاعضاء خلال النزاع و"القضية المعاصرة" التي تمثلها عيادة ميديكوس.

واتهم سكك ديك مارتي خصوصا زعيم المنظمة الانفصالية حينذاك هاشم تاجي رئيس كوسوفو الحالي، الذي نفى ذلك بشدة.ويفترض ان تصدر محكمة شكلت بعد تقرير مارتي وتضم قضاة ومدعين دوليين، قريبا قرارات الاتهام الاولى.

