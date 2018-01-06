الشرطة الهولندية تعتقل 8 متظاهرين هاجموا السفارة الإيرانية

لاهاي: أعلنت الشرطة الهولندية السبت اعتقال ثمانية اشخاص في لاهاي بعدما اقتحموا السفارة الايرانية ورشقوا مبناها بمقذوفات.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة هيلدا فييفربرغ لوكالة فرانس برس انه تم توقيف المشتبه بهم الجمعة بتهم الاخلال بالنظام العام واضرام النار ودخول ممتلكات بدون اذن.

واظهرت مشاهد بثها تلفزيون "ان او اس" العام مجموعة من الرجال يهتفون "الموت للجمهورية الاسلامية"، بالفارسي ويتسلقون الحاجز امام مجمع السفارة ويرشقون المبنى بالبيض والحصى.

وشارك العشرات من المتظاهرين في احتجاجات في لاهاي وامستردام ضد النظام الايراني الثلاثاء. وشهدت ايران تظاهرات احتجاجية ادت الى مقتل 21 شخصا.

