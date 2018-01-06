نيجيريا تعمل على تسريع إعادة مواطنيها من ليبيا

طرابلس: أعلن وزير خارجية نيجيريا السبت في طرابلس أن بلاده ستعمل على تسريع عملية إعادة مواطنيها من ليبيا المتهمة باستغلال وإساءة معاملة المهاجرين الذين يتخذونها نقطة انطلاق للعبور إلى اوروبا.

وقال الوزير جوفري اونياما في مؤتمر صحافي إن نيجيريا سترسل طائرتين لليبيا لإعادة نحو 800 من مواطنيها الراغبين في العودة خلال الايام القليلة المقبلة.

وأفاد الوزير أنه تفقد مركزين لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا حيث التقى عددا من مواطنيه. وأبلغ اونياما الصحافيين "الحقيقة ان عددا كبيرا من النيجيريين عانوا بشدة ومروا بتجارب صادمة". وتابع أن "الهدف الرئيس هو إعادة هؤلاء النيجيريين إلى وطنهم بأسرع وقت ممكن".

واقر اونياما بوجود صعوبات في التعرف إلى العدد الحقيقي لمواطني بلاده في ليبيا، لان العديد منهم غير مسجل أو إنهم في مراكز احتجاز لا تخضع لسيطرة السلطات. ويشكل النيجيريون غالبية المهاجرين غير المسجلين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلى اوروبا في رحلة محفوفة بالمخاطر.

وكان رئيس وكالة الطوارئ الوطنية في نيجيريا اعلن في ديسمبر أن حوالي 1,300 مهاجر نيجيري اعيدوا الى بلادهم في نوفمبر، او ضعف عدد المهاجرين الذين عادوا في اكتوبر.