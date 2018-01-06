أرمن فرنسا: أردوغان كشف في باريس عن وجهه الديكتاتوري

باريس: اعتبر مجلس تنسيق المنظمات الارمنية في فرنسا السبت في بيان ان الزيارة التي قام بها الى باريس الجمعة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان كشفت عن "وجهه الحقيقي، وجه الديكتاتور".

واعتبر البيان ان اردوغان من خلال هذه الزيارة "كشف للفرنسيين عن وجهه الحقيقي، انه ديكتاتور يتكلم وكأنه في قصره، يزدري المعايير الاوروبية التي يدعي انتماءه اليها".

تابع ان اردوغان "قال في باريس ما يقوله في انقرة، مبررا موجات الاعتقال المرتبطة باحداث يوليو 2016، مهاجما الاكراد مع انهم حاربوا داعش، ومؤنبا صحافيا سأله حول دعم الحكومة التركية لداعش".

وكان اردوغان هاجم بشدة خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون صحافيا فرنسيا سأله عن معلومات تفيد بقيام انقرة بتسليم اسلحة الى تنظيم داعش في سوريا عام 2014.

واعتبر بيان مجلس تنسيق المنظمات الارمنية انه كان على ماكرون "التشديد اكثر على مسالة حقوق الانسان والتطرق مع اردوغان بالصراحة نفسها الى مسألتي ابادة الارمن وقبرص".

