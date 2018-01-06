ناشط كويتي مسجون يبدأ إضرابا عن الطعام

الكويت: بدأ ناشط كويتي محكوم بالسجن سبع سنوات اثر إدانته باقتحام البرلمان، إضرابا عن الطعام للمطالبة ببطلان محاكمته، على ما أعلنت أسرته السبت.

وكان سليمان بن جاسم واحدا من 67 متهما حكم عليهم بالسجن في نوفمبر الفائت بسبب مشاركتهم في تظاهرة في 2011 تدعو الى التحقيق في وقائع فساد ورشى.

جاء في بيان لاسرة بن جاسم (43 عاما) أنه بدأ الخميس إضرابا مفتوحا عن الطعام لان محاكمته لم تستوف معايير المحاكمة العادلة، بما فيها الاستماع للشهود.

وقال محمد الحميدي مدير الجمعية الكويتية لحقوق الانسان لوكالة فرانس برس إن القضاء الكويتي لم "يوفر للمتهمين ومحاميهم حق تقديم الدفاع في محكمة الاستئناف في مخالفة لإجراءات التقاضي".

أضاف الحميدي الذي يدافع عن ستة من المتهمين الـ67 "نرفض أي إضراب يمكن ان يضر بمصلحة السجين ونطالب المؤسسات الاصلاحية بتوفير كل الضمانات الحقوقية" للمتهم.

وكل المتهمين المحكومين اعضاء او متعاطفون مع المعارضة الكويتية، التي تضم تيارات قومية وإسلامية. وحُل البرلمان الكويتي سبع مرات منذ العام 2006 بسبب الخلافات المتواصلة بين الحكومة والمعارضة.