مواقف موحدة بين ترمب وقادة الحزب الجمهوري في كمب ديفيد

كمب ديفيد: توافقت اراء الرئيس الاميركي دونالد ترمب السبت مع مواقف القادة الجمهوريين في الكونغرس خلال اللقاء الذي جمعهم السبت في كمب ديفيد، واشاد الرئيس بهذه المشاورات غير الرسمية حول الاولويات الاشتراعية الواجب التركيز عليها خلال العام الحالي.

ورغم الجدل الحاد القائم حاليا حول كتاب الصحافي مايكل وولف الذي يشكك بقدرات ترمب على قيادة البلاد، سعى الرئيس الاميركي خلال هذا الاجتماع الى الظهور بمظهر الواثق القادر على الحكم.

وقال ترمب "نحن جميعا مستعدون تماما للعام الجديد وانهينا العام الماضي ونحن اقوياء"، ووصف اللقاءات التي بدأت الجمعة في كمب ديفيد على ان تنتهي الاحد ب"العظيمة".

وخلال المؤتمر الصحافي تعاقب على الكلام كبار قادة الحزب الجمهوري، وعلى راسهم نائب الرئيس مايك بنس ورئيس الاكثرية الجمهورية في مجلس النواب بول راين ورئيس الاكثرية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، مشيدين بهذا الاجتماع.

واشار راين الى "البرنامج الطموح للعام 2018" الذي ستجري خلاله ايضا الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية، كما سيتواصل النقاش حول بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وتطرق ترمب الى كتاب مايكل وولف وقال عن الاخير "انه لا يعرفني على الاطلاق ولم يجر معي اي مقابلة" منذ دخوله الى البيت الابيض، مضيفا ان المقابلة التي يقول وولف انه اجراها معه واستغرقت ثلاث ساعات "غير موجودة الا في مخيلته".