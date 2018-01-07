الرباط: يحتفي المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء في دورة هذه السنة بمصر، عبر تخصيص فقرات ثقافية، تشمل تقديمات كتب وقراءات شعرية وفقرة فنية، في حضور عدد من الكتاب والأدباء والباحثين المصريين.

وجاء في بيان لوزارة الثقافة والاتصال، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أنه في سياق تحضيراتها لتنظيم الدورة الرابعة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، ما بين 8 و18 فبراير المقبل، أنهت مديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات بالوزارة صياغة البرنامج الثقافي، والذي يتميز هذه الدورة باستقبال مصر كــ"ضيف شرف".

وفي هذا الإطار، يضيف بيان الوزارة، "جرى تنسيق فقرات البرنامج الذي اقترحته وزارة الثقافة المصرية، والذي سيعرف فقرات ثقافية موزعة على عدد من المحاور، من بينها: تاريخ العلاقات المغربية المصرية المغربية، وأسئلة الثقافة، وإشكاليات الدرس الفلسفي، ودور الراحل جمال الغيطاني، وخصائص التجربة الروائية في كل من مصر والمغرب، وأبحاث في القصة المصرية القصيرة، بالإضافة إلى تقديمات كتب، وقراءات شعرية، بالإضافة إلى فقرة فنية من تنشيط فرقة التنور للرقص الشعبي.

كما ستعرف الدورة مشاركة عدد من الكتاب والأدباء والباحثين المصريين، منهم من يشارك في إطار برنامج "ضيف الشرف"، وآخرون يشاركون في إطار فقرات البرنامج العام، بينهم أنور مغيث، محمد عفيفي، منى سليمان، حسن خضيري، محمد البدوي، طارق الطاهر، عبده جبير، سعيد الكفراوي، سعيد نوح، عمرو عافية، سامح محجوب، مي خالد، هالة البدري، شريف بكر، فريد أبو سعده، زين العابدين فؤاد، صلاح هلال، وليد علاء الدين، بلسم سعد، محمود الغيطاني، أمير العمري، بالإضافة إلى فناني العود إسلام محمد طه وفادي عادل غالي.

من دورات سابقة للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء