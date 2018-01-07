النائب العام السعودي: القبض على أمراء تجمهروا في قصر الحكم

الرياض: أعلن النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، السبت، القبض على 11 أمير لمخالفتهم الأنظمة، حيث قاموا بالتجمهر أمام قصر الحكم، مطالبين بإلغاء أمر إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء.

وجاء في بيان النائب العام أنه "في يوم الخميس 17 ربيع الآخر 1439هـ تجمهر 11 أميراً في قصر الحكم مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، كما طالبوا بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم".

وأضاف البيان أنه "تم إبلاغهم بخطأ تصرفهم هذا لكنهم رفضوا مغادرة قصر الحكم، فصدر أمر كريم بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم".

وتابع: "نؤكد هنا أن التوجيهات الكريمة واضحة بأن الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائناً من كان".