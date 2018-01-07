التحالف العربي يحبط محاولات تسلل للحوثيين في الحُديدة

إيلاف من صنعاء: تمكنت مقاتلات التحالف العربي من إفشال محاولات تسلل لجماعة الحوثي إلى مدينة الخوخة الساحلية المحررة في اليمن والتابعة لمحافظة الحديدة، فيما أحبط الجيش اليمني، محاولة تقدم للحوثيين في محيط معسكر التشريفات والقصر الجمهوري شرق مدينة تعز عاصمة المحافظة.

وقال مصدر عسكري يمني، إن طيران التحالف استهدف تجمعات الحوثيين شرق المدينة كانت تحاول التسلل إلى المدينة وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وأوضح مصدر ميداني أن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات بمنطقة آل العريف مستهدفة تجمعات للحوثيين بموقع جبل المركوزة بمديرية ناطع، وفقا لما أورده موقع 26 سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية.

إلى ذلك سقط قتلى وجرحى من الجماعة الحوثية في غارات جوية استهدفت تجمعات لها في محافظة البيضاء، فيما قتل 8 حوثيين في اشتباكات مع القوات الشرعية في المحافظة.

وفي سياق متصل، أحبطت قوات الجيش اليمني، محاولة تقدم لجماعة الحوثي الانقلابية، في محيط معسكر التشريفات والقصر الجمهوري شرق مدينة تعز عاصمة المحافظة.

وقال مصدر عسكري، في تصريح اليوم الأحد إن مواجهات عنيفة دارت بين الجانبين تمكنت خلالها قوات الجيش من صد محاولة تقدم للجماعة.

تدمير آليات عسكرية

من جهة ثانية استهدفت مدفعية الجيش مواقع الجماعة في تبة السلال، بشرقي المدينة، وأدى ذلك إلى تدمير آليات عسكرية من بينها معدل رشاش من عيار 23.

وفي نبأ عاجل أفاد مراسل قناة الإخبارية السعودية مقتل القيادي في جماعة الحوثي عبد الله المرتضى وسط صنعاء، فيما أشار إلى مقتل المزيد من القيادات الحوثية في كل الجبهات.. ويقود الجماعة الآن الصف الثاني من عناصرها.

وقالت مصادر مطلعة إن المرتضى قتل برصاص مسلحين مجهولين وسط العاصمة اليمنية صنعاء وأصيب اثنين من مرافقيه.

وأضافت المصادر أن المرتضى قتل بعد أن تعرضت سيارته لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين وسط العاصمة.