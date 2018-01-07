مصادرة صحف سودانية بعد انتقادها ارتفاع الاسعار

الخرطوم: اكد رؤساء تحرير ستة صحف سودانية ان جهاز الامن والمخابرات صادر نسخها لاحد بسبب انتقادها زيادة اسعار الخبز التي تضاعفت هذا الاسبوع.

رفعت المخابز الاسعار في الايام الماضية اثر زيادة كبيرة في اسعار طحين القمح بعد ان انسحبت الحكومة من استيراد القمح متخلية عن ذلك للقطاع الخاص.

وانتقدت الصحف القرار الخاص بالقمح بينما دعت احزاب معارضة للتظاهر ضد زيادة الاسعار.

وقام جهاز الامن الاحد بمصادرة النسخ المطبوعة من صحف "التيار" و"المستقلة" و"القرار" و"الميدان" و"الصيحة" و"اخبار الوطن".

و"الميدان" و"اخبار الوطن" من صحف الاحزاب المعارضة بينما الاربعة الاخرى مستقلة وتوجه انتقادات الى الحكومة من حين لاخر.

وقالت رئيسة تحرير اخبار الوطن هنادي الصديق "لم يقدموا اسبابا لمصادرة نسخ صحيفتنا لكني اعتقد انه بسبب تغطيتنا الشفافة لزيادة اسعار المواد الغذائية".

واكد رؤساء الصحف الاخرى لفرانس برس مصادرة الجهاز نسخ عدد الاحد.

ويتعرض الاعلام السوداني لهجمات مستمرة في حين تقبع البلاد في مؤخرة مؤشر حرية الاعلام الذي تصدره مؤسسات رصد عالمية.

وتزامنت مصادرة الصحف مع دعوة احزاب معارضة الى التظاهر ضد ارتفاع الاسعار.

واعلن حزب المؤتمر المعارض في بيان ان اثنين من قيادييه اعتقلتهم السلطات.

واطلقت الشرطة السبت الغاز المسيل للدموع على مجموعة من الطلاب تظاهروا في مدينة سنار وسط السودان وفق ما ذكره شهود لفرانس برس.

وشهد السودان مظاهرات في عام 2016 بعد ان رفعت الحكومة الدعم عن الوقود ولكن السلطات سرعان ما اخمدتها خوفا من تكرار التظاهرات الدامية عام 2013.

وقتل العشرات خلال تظاهرات عام 2013 وفق لمنظمات دولية.