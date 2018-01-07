مذكرة تعاون بين منتديي الفكر العربي وأصيلة

نصر المجالي: أعلن عن توقيع مذكرة تعاون بين منتدى الفكر العربي ممثلاً بأمينه العام الدكتور محمد أبوحمور، ومؤسسة منتدى أصيلة ممثلةً بأمينها العام محمد بن عيسى، وجرى التوقيع في كل من عمّان وأصيلة المغربية.

وتنص مذكرة التعاون على التعاون في كل ما يخدم أهداف الطرفين، بما في ذلك التشاور وتبادل الدراسات والآراء والزيارات، وعقد ندوات وورش عمل، إضافة إلى تبادل الكتب والدوريات والمعلومات العلمية والثقافية، وتنفيذ مشروعات وفعاليات مشتركة تخدم القضايا الفكرية العربية.

وصرح الدكتور أبوحمور بهذه المناسبة أن المذكرة تركز على وجود إطار للتعاون بين الجانبين يزيد من عرى الترابط الفكري والعلمي والبحثي، في نطاق دور المنتديات والمؤسسات الفكرية والثقافية في مشرق الوطن العربي ومغربه، من خلال تأسيس شبكة تنسيق وتبادل لمواجهة تحديات قضايا الفكر والتنمية والمستقبل.

وأضاف أن منتدى الفكر العربي بتوقيع مذكرة التفاهم هذه يؤكد مرة أخرى أن التعاون الثقافي ركن أساسي في العمل العربي المشترك وتقريب وجهات النظر، والحوار الهادف إلى بلورة رؤى وتصورات مشتركة تساهم في الحفاظ على كيان الأمة وهويتها الحضارية.

واشاد بالتجربة الثقافية الممثلة في مؤسسة منتدى أصيلة ودورها في تقديم نموذج يعتمد على الخبرة المحلية في استثمار المكون التراثي في الثقافة والفنون لخدمة المجتمع على صعيد مدينة مغربية أصبحت بفضل أبنائها المثقفين وجهة عالمية في هذا المجال.

نموذج أصيلة

وأشار أيمن عام منتدى الفكر العربي إلى أن أمين عام مؤسسة منتدى أصيلة الأستاذ محمد بن عيسى هو أيضاً عضو مجلس أمناء منتدى الفكر العربي ومن الشخصيات الثقافية والدبلوماسية العربية المرموقة التي يعتز المنتدى بمساهماتها على صعيد الفكر والثقافة، ولا سيما من خلال تقديم نموذج أصيلة في التنمية الثقافية المثمرة. كما أشار إلى أن منتدى الفكر العربي شارك في بعض دورات موسم أصيلة الثقافي الدولي خلال السنوات الماضية.

وقال د. أبوحمور: إن المنتدى يرتبط أيضاً بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع مراكز دراسات ومؤسسات أكاديمية وثقافية وتنموية في المغرب الشقيق، وسبق أن أقام أنشطة مشتركة معها على النطاق العربي والدولي.