نتانياهو يكرر دعوته لاغلاق وكالة اونروا

القدس: كرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاحد دعوته لاغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) التابعة للامم المتحدة، بعد ايام من تهديد اميركي بقطع المساعدات عن الفلسطينيين.

وقال نتانياهو في بدء الاجتماع الاسبوعي لحكومته "أتفق تماما مع انتقادات الرئيس (الاميركي دونالد) ترامب القوية للاونروا".

وبحسب نتانياهو فان الاونروا "منظمة تديم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وتديم ايضا رواية ما يسمى بحق العودة الذي يهدف الى تدمير دولة اسرائيل، ولذا يجب ان تزول الاونروا من الوجود".

واضاف انه بينما يحصل ملايين من اللاجئين حول العالم على مساعدات من مكتب المفوضية العليا للاجئين، فأن الفلسطينيين وحدهم لديهم منظمة مخصصة لهم تتعامل مع "ابناء احفاد اللاجئين، وهم ليسوا لاجئين".

ودعا الى انهاء هذا الوضع واصفا اياه ب "السخيف".

وكان نتانياهو اعلن في حزيران/يونيو الماضي انه بحث القضية مع السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي.

وكان ترامب هدد في الثالث من كانون الثاني/يناير بقطع المساعدات المالية الاميركية التي تزيد عن 300 مليون دولار سنويا للفلسطينيين، بسبب عدم اظهارهم "التقدير او الاحترام" مؤكدا في تغريدة انهم لا يرغبون بالتفاوض مع اسرائيل للتوصل الى اتفاق سلام.

ويشوب التوتر العلاقات الفلسطينية الاميركية منذ اعلان ترامب الشهر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

والجمعة، افاد تقرير للقناة التلفزيونية العاشرة الاسرائيلية ان واشنطن قامت بتجميد دفعة مخصصة للاونروا، لكن متحدثا باسم الوكالة اكد السبت انه "لم يتم ابلاغهم بشكل مباشر بقرار رسمي من قبل الادارة الاميركية".

وتدير الاونروا مئات من المدارس للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين ولبنان وسوريا والاردن.

كما انها تقدم ايضا خدمات اجتماعية ومساعدات صحية وتعليمية.

وتعتبر اسرائيل المنظمة منحازة ضدها.