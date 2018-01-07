العثور على موقع يعود الى نصف مليون عام في اسرائيل

القدس: أعلن علماء آثار اسرائيليون الاحد انهم اكتشفوا موقعا نادرا يعود الى نحو نصف مليون عام بجوار طريق سريع على عمق عدة امتار فقط تحت الارض.

ويقع هذا الموقع قرب بلدة جلجولية العربية في شمال شرق تل ابيب، وكان، حسب علماء الاثار الاسرائيليين، اشبه ب"الجنة" لاشخاص عاشوا على الصيد وجمع الثمار الى جانب جدول ماء في بيئة غنية بالنباتات والحيوانات.

وقالت سلطة الاثار الاسرائيلية انه تم العثور على مئات من الفؤوس الحجرية في اطار الحفريات التي جرت بالقرب من الطريق رقم 6، وهو احد اكثر الطرق السريعة ازدحاما في الدولة العبرية.

واعلن رئيس قسم الاثار في جامعة تل ابيب ران باراكي، الذي شارك قسمه في الحفريات، في بيان انه "من الصعب التصديق انه بين جلجولية وطريق رقم 6، وبعمق خمسة امتار تحت الارض، وجدنا مشهدا طبيعيا رائعا عمره نحو نصف مليون عام".

وتابع "بالنسبة للسكان يومها فان الموقع كان اشبه بالجنة، وكانوا يقصدونه مرارا وتكرارا".

وعاش في هذه الموقع الانسان المنتصب "هومو ايريكتوس" وهو احد الاسلاف المباشرين للبشر اليوم.

وبدأت الحفريات بسبب خطط بناء في الموقع، وباتت تتطلب الحصول على موافقات اثرية، بحسب سلطة الاثار.