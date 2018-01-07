انطلاق فعاليات مؤتمر طهران الأمني الإثنين

إيلاف من لندن: تنطلق أعمال مؤتمر طهران الأمني الثاني يوم غد الاثنين لمناقشة قضايا الارهاب والتطرف والامن الاقليمي في غرب اسيا، مخاطر البيئة والامن الاقليمي في غرب آسيا.

ويشارك أكثر من 200 مسؤول سياسي ومحلل داخلي وأجنبي في هذا المؤتمر، الذي يعقد تحت عنوان "الامن الاقليمي في غرب آسيا: التحديات والاتجاهات الحديثة"، حيث سيقومون بتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا والتحديات الامنية لغرب آسيا.

وسيتحدث خلال هذا المؤتمر كل من وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ووزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي ووزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي، وشخصيات وسياسيين رفيعي المستوى من دول اقليمية ودولية.

ويعقد هذا المؤتمر تحت شعار "الامن الاقليمي في غرب اسيا، التحديات والمسارات حديثة الظهور" وفي اطار 3 اقسام وهي: "السياسة الخارجية والامن الاقليمي" و"الاقتصاد والامن الاقليمي" و"الدفاع والامن الاقليمي".

ويتناول المؤتمر في مناقشاته تدخلات القوى الكبرى والامن الاقليمي في غرب اسيا، انظمة الحكم والامن الاقليمي في غرب اسيا، الثورة السيبرانية والامن الاقليمي في غرب اسيا، التنمية الاقتصادية والامن الاقليمي في غرب اسيا، والقوميات حديثة الظهور والامن الاقليمي في غرب اسيا، العمليات التسليحية والامن الاقليمي في غرب اسيا.

