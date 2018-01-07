تواصلت الاحتجاجات الشعبية في السودان اعتراضا على زيادة أسعار الخبز فيما خرج مئات المواطنين، من بينهم طلاب، في مظاهرات احتجاجية في مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق الحدودية مع جنوب السودان.

وقال بابكر دقنة، وزير الدولة في الداخلية السوداني، إن السلطات ستتعامل بحزم مع أي أعمال تخريبية وإثارة للفوضى.

وقال في تصريح لبي بي سي إن الدستور يكفل حق التظاهر السلمي للأشخاص ولكن وفق ضوابط واجراءات محددة.

ودعا دقنة الراغبين في التظاهر إلى التقدم بطلبات للجهات المختصة للتصديق عليها.

جاءت تصريحات المسؤول السوداني في وقت تشهد فيه مدن في البلاد احتجاجات على زيادة أسعار الخبز.

وقال شهود عيان لبي بي سي إن المتظاهرين جابوا سوق المدينة وأحياءها وهم ينددون بزيادة الأسعار، قبل أن تفرقهم قوات الشرطة مستخدمة الغاز المسيل للدموع.

وكان المئات قد خرجوا محتجين خلال اليومين الماضيين في عدة مدن في البلاد من بينها مدني وسنار في وسط البلاد.

AFP

وقال حزب المؤتمر السوداني المعارض إن الأجهزة الأمنية السودانية اعتقلت عددا من قيادات الحزب من بينهم الرئيس عمر الدقير.

وأضاف الحزب في بيان له أن الاعتقالات جاءت بعد الدعوة التي أطلقها الحزب لمناصريه بالخروج في مسيرات احتجاجية ضد الغلاء.

وشهدت أسعار السلع الضرورية زيادات وصل بعضها إلى مائة في المائة، مثل الخبز، في أعقاب قرار حكومي قضى بالتخلي عن استيراد القمح وترك الأمر للقطاع الخاص.

وارتفعت أسعار الخبز يوم الجمعة في شتى أرجاء السودان بعد أن رفعت أربعة مصانع للقمح أسعارها بعد قرار الحكومة.

كما صادرت أجهزة أمنية واستخباراتية سودانية يوم الأحد نسخا أصدرتها ست صحف بعد انتقادها الحكومة بعد زيادة أسعار الخبز.

وانتقدت الصحف القرار الحكومي بوقف واردات القمح، في حين دعت جماعات معارضة في البلاد إلى التظاهر في شتى أرجاء البلاد.

AFP

كما صادرت الأجهزة الأمنية نسخا بالكامل لصحف "التيار" و"المستقلة" و "القرار" و "الميدان" و"الصيحة" و"أخبار الوطن".

وتعد صحيفتا "أخبار الوطن" و "الميدان" ناطقتين باسم "حزب المؤتمر" و "الحزب الشيوعي"، في حين تصنف بقية الصحف الأربع على قائمة الصحف المستقلة التي دأبت على انتقاد الحكومة.

وقالت هنادي الصديق، صحفية في أخبار الوطن : "لا يوجد سبب لمصادرة نسخ صحيفتنا، لكنني أعتقد أنه بسبب تغطيتنا الشفافة بشأن ارتفاع أسعار الغذاء".

كما أكد صحفيون من صحف أخرى لوكالة فرانس برس للأنباء أن الأجهزة الأمنية السودانية صادرت نسخا بالكامل من إصدارت صحفهم يوم الأحد.

وتتعرض وسائل الإعلام في السودان عادة إلى استهداف بسبب تقاريرها الصحفية. وتكاد السودان تحتل أدنى مرتبة على قائمة حرية الصحافة العالمية.