واشنطن تريد تعليق بيونغ يانغ تجاربها النووية قبل التفاوض

واشنطن: قالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي الاحد ان وقف التجارب النووية الكورية الشمالية يشكل الشرط المسبق الاول لواشنطن قبل القبول بالتباحث مع بيونغ يانغ.

وصرحت هايلي في مقابلة مع "إيه بي سي نيوز" ان على الكوريين الشماليين "ان يوقفوا تجاربهم. يجب ان يوافقوا على بحث حظر اسلحتهم النووية"قبل الدخول في أي محادثات.

وأشارت إلى أن وقف التجارب النووية يجب ان يستمر "لفترة طويلة بما يكفي" قبل انتقال المفاوضات الى "المرحلة التالية".

واضافت ان "ذلك لن يتم بين عشية وضحاها" مستشهدة بقول الرئيس الاميركي دونالد ترامب انه "يمكن ان نتحدث في وقت ما مع كوريا الشمالية، لكن يجب ان تحصل الكثير من الامور قبل ذلك".

وأبدى ترامب السبت استعداده للاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، في وقت لاحت آمال خجولة في نهاية الأسبوع بانفراج بين الكوريتين بعد اشهر من التصعيد والحرب الكلامية بين بيونغ يانغ وواشنطن.

واجرت كوريا الشمالية في الاشهر الاخيرة العديد من عمليات اطلاق الصواريخ وتجربة نووية سادسة في سبتمبر 2017 كانت الاشد قوة حتى الان.

وفي رسالة بمناسبة العام الجديد اكد الزعيم الكوري الشمالي ان بلاده حققت هدفها بان تصبح دولة نووية.

ودافعت هايلي عن تصريحات ترامب الشديدة اللهجة التي اسهمت في تصاعد التوتر مع بيونغ يانغ وقد هدد فيها بتدمير كوريا الشمالية اذا هاجمت الولايات المتحدة او حلفاءها.

وقالت مشيرة الى كيم جونغ اون "من المهم جدا الا نتركه يصل حدا من الغطرسة يجعله لا يدرك ما سيحصل حقيقة اذا شن حربا نووية".

واشادت السفيرة الاميركية بالمباحثات المرتقبة بين الكوريتين بشان مشاركة كوريا الشمالية في الالعاب الاولمبية الشتوية التي ستبدأ في 9 فبراير 2018 في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية. واعتبرت انه "من الجيد للولايات المتحدة ان يستأنفا المباحثات" بينهما.