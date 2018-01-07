السعودية: توقيف 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم

بين النائب العام سعود المعجب أنه صدر أمر بالقبض على 11 أميراً تجمهروا أمام قصر الحكم وقدموا عددًا من المطالب منها الغاء ايقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، اضافة إلى طلب التعويض المادي عن حكم قصاص صادر بحق أحد أبناء عمومتهم، ورفض الأمراء مغادرة مكان التجمهر .

وأكد المعجب التوجيهات واضحة بأن الجميع سواسية أمام الشرع.

وجاء في بيان أصدره النائب العام: «في يوم الخميس الماضي تجمهر 11 أميراً في قصر الحكم مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي، نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، كما طالبوا بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم. وقد تم إبلاغهم بخطأ تصرفهم هذا، لكنهم رفضوا مغادرة قصر الحكم، فصدر أمر كريم بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر، وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم، ونؤكد هنا أن التوجيهات الكريمة واضحة بأن الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات ستتم محاسبته كائناً من كان».