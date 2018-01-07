السي آي إيه تنفي أي ضلوع في احتجاجات ايران

نفى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) مايك بومبيو الاحد أي ضلوع لوكالته في حركة الاحتجاج التي شهدتها ايران الاسبوع الماضي، وذلك ردا على اتهامات مسؤولين ايرانيين.

وقال بومبيو لقناة فوكس نيوز معلقا على الاتهامات "هذا ليس صحيحا. إنه الشعب الإيراني. هم من احدثوها (الاحتجاجات) وبدأوها وواصلوها للمطالبة بظروف عيش افضل وبالقطيعة مع النظام الديني الذي يعيشون في ظله منذ 1979".

وبعد حملة قمع شديدة للمظاهرات التي خرجت إلى الشوارع منددة بالنظام الحاكم في إيران، لجأ الإيرانيون إلى حرق بطاقات الهوية الصادرة عن الحكومة، في أسلوب احتجاجي جديد، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

وأظهرت عشرات من مقاطع الفيديو على وسائل الإعلام الاجتماعية في الأيام الأخيرة، مواطنون يحرقون بطاقات الهوية الخاصة بهم، إضافة إلى فواتير صادرة من مرافق مملوكة للدولة.

وتداول ناشطون إيرانيون ليل الأحد مقطعاً مصوراً يظهر هجوم قوات الأمن بعنف على مئات المواطنين الإيرانيين في كرج، مركز محافظة ألبورز، الذين خرجوا ليلاً في تجمع في إحدى الساحات الرئيسية للمدينة.

كما بث ناشطون مقطعا لأصوات اطلاق نار كثيف، قالوا إنه وقع مساء الأحد، في منطقة "نارمك" شمال العاصمة طهران .



