إعادة انتخاب محمد بن عيسى أميناً لمؤسسة منتدى أصيلة

الرباط: جدد أعضاء مؤسسة منتدى أصيلة الثقة في محمد بن عيسى وزير خارجية المغرب الأسبق وعمدة مدينة أصيلة، أميناً عاماً للمؤسسة خلال اجتماع جمعيتها العمومية الذي عقد مساء الأحد، لتجديد مكتبها الاداري ، حيث تم انتخابه بإجماع الحاضرين .

وصادق أعضاء المؤسسة ، في بداية الاجتماع، بالاجماع على إبرام اتفاقية تعاون و شراكة مع مؤسسة الفكر العربي في عمان .

وقدم بن عيسى قبيل انتخاب أعضاء المكتب الجديد، تقريراً مفصلاً عن الأنشطة والفعاليات التي تم إنجازها على المستوى الثقافي والتنموي والاجتماعي، وأيضاً عن المشاريع التي هي قيد الانجاز.

وأشار بن عيسى إلى الخلفية الفكرية والنظرية التي ينطلق منها عمل مؤسسة منتدى أصيلة. وقال "لا يمكن إنجاز التنمية من دون رعاية الإنسان"، مشيراً الى ان الهدف الاستراتيجي لمؤسسة منتدى أصيلة سيظل هو التنمية الفاعلة للعنصر البشري والمساهمة في إبراز إنجازات المغرب، وعلى رأسها الحق في الحرية والاختلاف والنمو والأمن والاستقرار في إطار جهود المجتمع المدني التي تصب في التوجهات العامة للمغرب السائرة على درب الاصلاحات.

و ناقش الجمع العادي العام للمؤسسة التقريرين المالي والأدبي اللذان قدمهما المكتب المنتهية صلاحيته، قبل أن تتم المصادقة عليهما بالإجماع، و استعرض التقرير الأدبي الذي تلاه أمين عام المؤسسة، المنجزات التي قامت بها المؤسسة خلال السنوات الثلاث الماضية، مبرزاً الدور المهم للمؤسسة في مختلف المجالات التي تهم تنمية المدينة، كما صادق المجتمعون على إجراء تعديلات على القانون الأساسي للمؤسسة .

وضم مكتب المؤسسة الجديد : عبد الكريم البسيري ، وتوفيق لزاري، وأشرف زهري ، و وطارق غيلان، و عبد العزيز الجباري ،و عبد الله الكعبوري وبديعة الخراز و كوثر الشريكي.

جدير بالذكر أن مؤسسة منتدى أصيلة ( جمعية المحيط سابقا ) تسهر منذ عام 1978 على تنظيم موسم أصيلة الثقافي الدولي.

وستعيش اصيلة الصيف المقبل الدورة ال 40 لموسمها الثقافي الدولي.