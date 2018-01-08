بنغلادش تعاني من موجة برد غير معتادة

دكا: شهدت بنغلادش المعتادة على درجات الحرارة شبه الاستوائية، الاثنين موجة من البرد صاحبها تدني الحرارة بشكل قياسي.

فقد تراجعت الحرارة الى 2،6 درجة مئوية في بعض انحاء هذا البلد الواقع في جنوب آسيا والذي لا يتضمن جبالا عالية ويكون الشتاء فيه عادة غير بارد.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال شمس الدين احمد مدير دائرة الارصاد الجوية في بنغلادش، ان "هذه الحرارة هي الادنى منذ بدأت السلطات قياسها في 1948". واضاف ان البلد الذي يبلغ عدد سكانه 160 مليون نسمة "يواجه موجة برد شديدة".

وكان الرقم القياسي السابق المسجل في بنغلادش، 2،8 درجة مئوية في 1968. ودفع تدني الحرارة السلطات الى توزيع اكثر من 70 الف بطانية في اثنتين من المناطق الاكثر تأثرا.

وذكرت وسيلة اعلام محلية ان تسعة اشخاص على الاقل ماتوا من جراء البرد في الشمال، لكن السلطات نفت تبلغها أي حالة وفاة.

وشهد الطقس تقلبا في مختلف انحاء العالم في مطلع العام 2018.

فأميركا الشمالية شهدت شتاء جليديا، حيث تراجعت درجات الحرارة في نيويورك الى ما دون 15 درجة مئوية في نهاية الأسبوع الماضي. وفي اوقيانيا، سجلت سيدني في المقابل، الاحد اليوم الاكثر سخونة في صيفها الجنوبي منذ 1939، مع درجة حرارة بلغت 47،3 مئوية.

