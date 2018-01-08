استقالة الوزير البريطاني المسؤول عن ملف ايرلندا الشمالية

لندن: استقال الوزير البريطاني المسؤول عن ملف ايرلندا الشمالية جيمس بروكنشاير الاثنين، بعد عام على استقالة الحكومة في هذه المقاطعة البريطانية، كما افادت الوزارة لوكالة فرانس برس، قبل الاعلان عن تعديل للحكومة البريطانية.

وذكرت وسائل الاعلام البريطانية ان الاستقالة مردها مشاكل صحية.

ورغم جلسات المفاوضات المتعددة التي نظمها بروكنشير (50 عاما) الا انه فشل في التوصل الى تشكيل حكومة ايرلندية شمالية جديدة بدلا من الحكومة السابقة التي انهارت اثر استقالة نائب رئيس الوزراء مارتن ماكغينيس في يناير 2017.

وكان ماكغينيس المسؤول عن الشين فين الذي توفي منذ ذلك الحين، استقال احتجاجا على الاحتيال في ادارة الدعم الحكومي لمصادر الطاقة المتجددة من قبل رئيسة الوزراء وزعيمة الحزب الوحدوي الديموقراطي ارلين فوستر.

وحيال عجز الوحدويين في الحزب الوحدوي الديموقرطي والقوميين في شين فين على الاتفاق من أجل تشكيل حكومة تحالف جديدة بعد انتخابات المناطق في اذار/مارس، باتت لندن تتولى ميزانية ايرلندا الشمالية.

وكان برلمان ويستمنستر صوت في منتصف نوفمبر على مشروع موازنة يفترض ان يؤمن استمرارية الخدمات العامة في ايرلندا الشمالية.

وسبق ان علقت لندن مرارا طريقة الحكم في ايرلندا الشمالية كان آخرها في 2007.

وتمحورت المناقشات بشكل خاص حول مسألة رمزية لكنها بالغة الاهمية، وتتعلق بالاعتراف باللغة الغيلية التي يطالب بها الشين فين ويرفضها الحزب الوحدوي الديموقراطي، حليف حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

