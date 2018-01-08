انتخابات الرئاسة المصرية في مارس المقبل

الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية: الرئاسية في 26 و27 و28 مارس المقبل

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، الاثنين، إجراء الانتخابات الرئاسية في 26 و27 و28 مارس المقبل، على أن تعلن النتيجة يوم 2 أبريل المقبل، وسط حالة من الضبابية في المشهد السياسي في ظل عزوف السياسيين المصريين عن الترشح أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دعت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، المصريين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ويبدأ تلقي طلبات الترشح في 20 يناير الجاري وحتى 29 يناير بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وإعلان القائمة في صحيفتي الأهرام والأخبار 31 يناير 2018.

وأعلن رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم، أن التصويت في الانتخابات لاختيار رئيس الجمهورية، خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد 16 و17 و18 مارس المقبل، وداخل مصر الإثنين والثلاثاء والأربعاء 26 و27 و28 مارس المقبل.

وفي حال الإعادة ستكون خارج مصر الخميس والجمعة والسبت 19 و20 و21 إبريل المقبل، وداخل مصر الثلاثاء الأربعاء والخميس 24 و25 26 إبريل 2018.

وسيتم إعلان اسم الفائز بانتخابات رئاسة الجمهورية حال عدم وجود إعادة، يوم 2 إبريل المقبل.