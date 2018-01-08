GMT 14:47 2018 الإثنين 8 يناير GMT 16:07 2018 الإثنين 8 يناير  :آخر تحديث
الترشح في 20 يناير وإعلان النتائج في 2 أبريل

انتخابات الرئاسة المصرية في مارس المقبل

صبري عبد الحفيظ
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صبري عبد الحفيظ من القاهرة: أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، الاثنين، إجراء الانتخابات الرئاسية في 26 و27 و28 مارس المقبل، على أن تعلن النتيجة يوم 2 أبريل المقبل، وسط حالة من الضبابية في المشهد السياسي في ظل عزوف السياسيين المصريين عن الترشح أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دعت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، المصريين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ويبدأ تلقي طلبات الترشح في 20 يناير الجاري وحتى 29 يناير بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وإعلان القائمة في صحيفتي الأهرام والأخبار 31 يناير 2018.

وأعلن رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم، أن التصويت في الانتخابات لاختيار رئيس الجمهورية، خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد 16 و17 و18 مارس المقبل، وداخل مصر الإثنين والثلاثاء والأربعاء 26 و27 و28 مارس المقبل.

وفي حال الإعادة ستكون خارج مصر الخميس والجمعة والسبت 19 و20 و21 إبريل المقبل، وداخل مصر الثلاثاء الأربعاء والخميس 24 و25 26 إبريل 2018.

وسيتم إعلان اسم الفائز بانتخابات رئاسة الجمهورية حال عدم وجود إعادة، يوم 2 إبريل المقبل.


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