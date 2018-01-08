GMT 15:31 2018 الإثنين 8 يناير GMT 16:06 2018 الإثنين 8 يناير  :آخر تحديث
وزير خارجيتها يحادث وزير الخارجية الفلسطيني

بريطانيا: القدس يجب أن تكون عاصمة مشتركة

نصر المجالي
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نصر المجالي: جددت بريطانيا موقفها الراسخ بشأن ضرورة تسوية وضع القدس عبر المفاوضات، وأن تكون عاصمة مشتركة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون خلال محادثاته مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، يوم الإثنين، أن العلاقات البريطانية - الفلسطينية قوية وراسخة، وقد أسعدني لقاء وزير الخارجية رياض المالكي لبحث رغبتنا المشتركة بتعزيز هذه العلاقات.

أضاف: "خلال محادثاتنا البناءة أكدت التزام المملكة المتحدة بدعم الشعب الفلسطيني وحل الدولتين، وشددت على الضرورة العاجلة لتجديد مفاوضات السلام، وعلى موقف المملكة المتحدة الواضح والراسخ بشأن وضع القدس: يجب تحديد وضعها في تسوية عبر المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويجب أن تكون القدس في نهاية المطاف عاصمة مشتركة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية.

وقال جونسون: "أتطلع قدمًا لاستمرار العلاقات الطيبة مع رياض المالكي ومع أصدقائنا الفلسطينيين طوال عام 2018 وما بعد."


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