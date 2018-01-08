200 الف سلفادوري في الولايات المتحدة باتوا مهددين بالطرد

واشنطن: اعلنت وزارة الامن الداخلي الاميركية الاثنين الغاء وضع خاص يمنع طرد اكثر من 200 الف سلفادوري يعيشون في البلاد.

وقد بدأ وضع الحماية الموقتة هذا في مارس 2001 لمواطني السلفادور عقب وصول لاجئين منهم بعد زلزالين مدمرين خلفا أكثر من ثلاثة الاف قتيل.

وافاد بيان للوزارة ان "الظروف الأولية الناجمة من الزلازل التي وقعت عام 2001 لم تعد موجودة". وقررت منح مهلة 18 شهرا لمغادرة البلاد أو العثور على وسائل اخرى للحصول على تصريح اقامة.

وندد مسؤولون من الجالية السلفادورية في الولايات المتحدة بالالغاء، قائلين ان بلادهم لا تستطيع حاليا استيعاب موجة العائدين هذه في ظروف مناسبة.

ومراقبة الهجرة وطرد المهاجرين غير الشرعيين من اولويات إدارة الرئيس دونالد ترمب التي ألغت وضعا مماثلا لقرابة 60 الفا من الهايتيين وأكثر من خمسة الاف من نيكاراغوا اضافة الى الف سوداني، معتبرة ان "الظروف غير العادية ولكن الموقتة (...) لم تعد موجودة "بالنسبة اليهم. مع ذلك، تم تمديد وضع الحماية حتى يوليو لنحو 57 الفا من هندوراس.

