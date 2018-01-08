فرنسا تفشل تنفيذ 20 اعتداء عام 2017

باريس: اعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب في مقابلة نشرت الاثنين ان السلطات الامنية افشلت تنفيذ 20 اعتداء عام 2017، معتبرًا انه لا توجد منطقة يمكن القول انها في منأى تمامًا عن الاعتداءات.

وقال الوزير الفرنسي في حديث مع صحيفة لو بروغريه، "تم افشال تنفيذ 20 اعتداء في فرنسا عام 2017. ذلك يعني ان اليقظة واجبة في كل مكان"، مضيفا "لا توجد منطقة اليوم يمكن ان نقول انها بمنأى تماما" عن خطر الاعتداءات.

وكانت وزارة الداخلية اعلنت في مطلع نوفمبر الماضي بمناسبة وقف العمل بحالة الطوارئ، انه تم افشال تنفيذ 13 اعتداء في عام 2017. وردا على سؤال رفض الوزير اعطاء تفاصيل حول خطط الاعتداءات السبع الاخرى.

وكانت اجهزة مكافحة الارهاب الفرنسية كشفت في السابع من نوفمبر الماضي اعتقال عشرة اشخاص في فرنسا وسويسرا كانوا يتبادلون تعليقات اسلامية "مقلقة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتبيّن ان عملية الاعتقال هذه لها علاقة باعتقال صبي كان يريد شن هجوم بالسكين في فرنسا.

وفي نهاية ديسمبر اعتقل شاب في الحادية والعشرين من العمر وامراة في الـ19، من دون ان تكون هناك علاقة بين الاثنين، للاشتباه بعزمهما ارتكاب اعتداءين.

وكان الشاب ينوي مهاجمة عسكريين، في حين ان المراة كان تستعد لتنفيذ اعتداء، حسب مصدر قريب من الملف. ومنذ السابع من يناير 2015 اوقعت الاعتداءات الجهادية في فرنسا 241 قتيلا.

وخلال العام 2017 تبنى تنظيم داعش مسؤولية تنفيذ اعتداءين في فرنسا، الاول في العشرين من ابريل في جادة الشانزليزيه في باريس، والثاني في الاول من اكتوبر في محطة سان شارل في مدينة مرسيليا في جنوب شرق فرنسا، ما ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص.

