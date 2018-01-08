واشنطن: اعلنت وزارة الدفاع الاميركية الاثنين ان الولايات المتحدة عرضت على باكستان ان تتخذ "اجراءات ملموسة" لاعادة العمل بالمساعدة الامنية التي علقت واشنطن العمل بها في الاسبوع الماضي.

وقال الكولونيل روب مانينغ المتحدث باسم البنتاغون "ان ما نريده بسيط جدا (...) يجب الا يجد قادة طلبان وحقاني الذين يخططون لارتكاب اعتداءات، بعد اليوم ملجأ لهم في باكستان، او ان يتمكنوا من شن عمليات انطلاقا من الاراضي الباكستانية".

اضاف الكولونيل الاميركي ان "الولايات المتحدة شرحت لباكستان الاجراءات المحددة والملموسة التي يمكن ان تتخذها بهذا الصدد" مضيفا ان المساعدة الاميركية "علقت ولم تلغ او تنقل" الى مشاريع اخرى.

قال ايضا "نحن مستعدون للتعاون مع باكستان لمكافحة المجموعات الارهابية من دون تفرقة" مشيرا الى ان المحادثات مع الحكومة الباكستانية تتواصل "بعيدا عن الاضواء".

وكانت وزارة الخارجية الاميركية جمدت الخميس مبالغ كان من المقرر ان تدفع لباكستان في اطار "صندوق دعم التحالف"، لتغطية نفقاتها المتعلقة بعمليات مكافحة الارهاب.

وكانت السلطات الاميركية سمحت للجيش الاميركي بدفع حتى 900 مليون دولار لهذا الصندوق للعام 2017 على ان يكون المبلغ 700 مليون دولار للعام 2018.

وتابع المتحدث باسم البنتاغون "حتى الان لم يدفع اي قرش لباكستان في اطار المبلغ المخصص للعام 2017" قبل ان يضيف "المرة الاخيرة التي دفعنا فيها قسما من مال هذا الصندوق لباكستان تعود الى العام 2016 وكان المبلغ 550 مليون دولار، وحصل ذلك في نهاية فبراير ومطلع مارس 2017".

وتتهم واشنطن المسؤولين الباكستانيين بغض النظر عن نشاط مجموعات جهادية وحتى التعاون معها، لشن هجمات في افغانستان انطلاقا من قواعدها الخلفية المنتشرة على طول الحدود بين البلدين، خصوصا شبكة حقاني. ويتزعم سراج الدين حقاني هذه المجموعة وتدور شبهات منذ زمن عن تعاونها مع اجهزة الاستخبارات الباكستانية.

