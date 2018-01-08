انقرة: اعلنت بلدية انقرة الاثنين انها اطلقت اسم "فخرالدين باشا" على الشارع الذي يقع فيه مقر سفارة دولة الامارات في العاصمة التركية، نسبة الى قائد عثماني بات في خضم جدال بين البلدين.

وقال رئيس بلدية انقرة مصطفى تونا في تغريدة كتبها في ختام اول اجتماع للمجلس البلدي للعاصمة هذا العام "ان الشارع رقم 613 بات يحمل اسم شارع فخرالدين باشا".

بدأ التداول باسم هذا القائد العثماني في الشهر الماضي عندما اعاد وزير الخارجية الاماراتي عبدالله بن زايد ال نهيان بث تغريدة تهاجم فخرالدين باشا، الذي كان متمركزًا في المدينة المنورة خلال الحرب العالمية الاولى.

تبيّن ان كاتب التغريدة هو طبيب اسنان عراقي مقيم في المانيا، اتهم الضابط العثماني بانه "ارتكب جريمة بحق شعب المدينة وسرق اموال" سكانها، كما اتهمه بطرد قسم من السكان الى سوريا واسطنبول على متن القطارات.

اثارت هذه التغريدة التي اعاد الوزير الاماراتي بثها، غضب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الذي وصف الوزير الاماراتي بانه "قليل الادب". وتم استدعاء القائم بالاعمال الاماراتي في انقرة الى وزارة الخارجية التركية.

والمعروف ان العلاقة بين البلدين تشهد توترا، خصوصًا بسبب وقوف تركيا الى جانب قطر في النزاع بين البلد الاخير وعدد من دول المنطقة.

اضاف رئيس بلدية انقرة ان "الجادة التي تحمل الرقم 609" المجاورة لمقر سفارة دولة الامارات قد تغير اسمها ايضا الاثنين، وبات "جادة المدافع عن المدينة" في اشارة ايضا الى القائد العثماني نفسه.

ختم رئيس بلدية انقرة تغريدته انه "ابتداء من اليوم بات العنوان البريدي لسفارة الامارات +جادة المدافع عن المدينة، شارع فخر الدين باشا+ (...) تهانينا".

