عاصفة في مدغشقر تخلّف 29 قتيلًا ومئة ألف متضرر

انتاناناريفو: لقي 29 شخصا مصرعهم وتضرر أكثر من 100 ألف آخرين بفعل العاصفة "آفا" التي اجتاحت في نهاية الاسبوع الماضي انحاء من جزيرة مدغشقر الواقعة قبالة سواحل شرق أفريقيا، كما أعلنت السلطات الاثنين.

وقتل 17 شخصا الاثنين، بعدما انهار منزل اثر انزلاق اتربة في ضاحية ايفوري، جنوب شرق العاصمة انتاناناريفو. وقال المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في بيان إنه "على النطاق الوطني، بلغت الحصيلة الموقتة 29 قتيلا و22 مفقودا و17 ألف و170 مشردا و83 ألف و23 متضررا".

ضربت العاصفة صباح الجمعة الجانب الشرقي من الجزيرة الافريقية الواقعة قبالة سواحل موزمبيق مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية قبل أن تتحرك بعيدا عن أراضيها مساء السبت. تسبّبت العاصفة بفيضانات في العاصمة وفي مدينتي توماسينا الساحلية وتاماتيف في شرق البلاد.

أدى ذلك الى ترك عدد كبير من البيوت من دون كهرباء، فيما قطعت الاشجار المتساقطة عددا من الطرق. وتتعرض مدغشقر إحدى أفقر دول العالم لعواصف مدمرة بشكل دوري. وفي مارس الفائت، تسببت العاصفة ايناوو في مقتل 78 شخصا على الاقل.

